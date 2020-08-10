Милиция ограничила доступ к местам несанкционированных акций в Минске

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Белорусская милиция ограничивает движение в центр Минска к местам, где проходят несанкционированные акции протеста, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, на улицах, которые примыкают к проспекту Победителей и району улицы Немига, дежурят экипажи ГАИ, которые не позволяют автомобилям проехать в направлении эпицентра событий. Машины, разворачиваясь у экипажей, демонстративно сигналят, некоторые водители выходят из машин и пытаются спорить с сотрудниками ГАИ. Прохожие, в основном молодежь, которых много на улицах Минска для этого времени суток, поддерживают сигналящих автомобилистов аплодисментами.
На улице Нововиленская стоит шеренга ОМОНа в спецобмундировании, которая не пропускает пешеходов.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, к месту протестов проехали две кареты "скорой помощи" и автозак.
Очевидец событий рассказал агентству, что район улицы Немига перекрыт сотрудниками ОМОНа с нескольких сторон, там сосредоточено много спецтранспорта. Собеседник агентства, который представился Владимиром, рассказал, что несмотря на то, что поддерживает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, хотел лично посмотреть на акцию оппозиции. По его словам, он не смог этого сделать, поскольку в том районе были применены дымовые шашки.
"Стояла стена удушающего газа, поэтому я был вынужден развернуться", - сказал Владимир. Он добавил, что люди, которым удалось покинуть этот район и которых он встретил на своем пути, сообщали о стрельбе по ногам демонстрантов резиновыми пулями.
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила РИА Новости, что движение в центр Минска частично ограничено.
"Милиция работает в усиленном режиме, ситуация находится под контролем, есть задержанные в Минске и некоторых областных центрах, где проходят несанкционированные акции", - сказала она.
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