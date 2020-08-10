Милиция ограничила доступ к местам несанкционированных акций в Минске

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Белорусская милиция ограничивает движение в центр Минска к местам, где проходят несанкционированные акции протеста, передает корреспондент РИА Новости.

В частности, на улицах, которые примыкают к проспекту Победителей и району улицы Немига, дежурят экипажи ГАИ, которые не позволяют автомобилям проехать в направлении эпицентра событий. Машины, разворачиваясь у экипажей, демонстративно сигналят, некоторые водители выходят из машин и пытаются спорить с сотрудниками ГАИ. Прохожие, в основном молодежь, которых много на улицах Минска для этого времени суток, поддерживают сигналящих автомобилистов аплодисментами.

На улице Нововиленская стоит шеренга ОМОНа в спецобмундировании, которая не пропускает пешеходов.

По наблюдениям корреспондента РИА Новости, к месту протестов проехали две кареты "скорой помощи" и автозак.

Очевидец событий рассказал агентству, что район улицы Немига перекрыт сотрудниками ОМОНа с нескольких сторон, там сосредоточено много спецтранспорта. Собеседник агентства, который представился Владимиром, рассказал, что несмотря на то, что поддерживает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко , хотел лично посмотреть на акцию оппозиции. По его словам, он не смог этого сделать, поскольку в том районе были применены дымовые шашки.

"Стояла стена удушающего газа, поэтому я был вынужден развернуться", - сказал Владимир. Он добавил, что люди, которым удалось покинуть этот район и которых он встретил на своем пути, сообщали о стрельбе по ногам демонстрантов резиновыми пулями.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила РИА Новости, что движение в центр Минска частично ограничено.

"Милиция работает в усиленном режиме, ситуация находится под контролем, есть задержанные в Минске и некоторых областных центрах, где проходят несанкционированные акции", - сказала она.