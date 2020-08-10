В Вашингтоне продлили работу участка на выборах президента Белоруссии

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Работу избирательного участка на выборах президента Работу избирательного участка на выборах президента Белоруссии в посольстве страны в Вашингтоне было решено продлить после официального закрытия в 20.00 по местному времени (03.00 мск), чтобы все желающие могли успеть проголосовать, сообщил один из независимых наблюдателей, работающих на участке.

"Председатель комиссии принял решение продлить работу участка, пока не проголосуют все, кто остаются у посольства. Обратите внимание, проголосовать дадут тем, кто уже стоит и ждёт своей очереди у посольства", - сказал наблюдатель собравшимся.

Днём у здания дипмиссии были большие очереди, людям приходилось ждать больше часа, чтобы отдать свой голос. Ближе к вечеру очередь заметна поредела, за полчаса до закрытия участка у посольства остаются порядка 15 человек, которые ещё не проголосовали. Группа граждан, которые уже отдали свои голоса, остаются у здания диппредставительства в ожидании объявления exit poll, собравшиеся периодически скандируют "Живи, Беларусь".

В воскресенье вечером в ряде стран у посольств Белоруссии прошли стихийные митинги недовольных тем, что дипмиссии не услышали призывы избирателей продлить голосование для тех, кто не успел отдать свои голоса из-за ограниченной пропускной способности на участках в связи с COVID-19. В частности, митинги прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Варшаве.