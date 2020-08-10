Внутренние войска вытеснили протестующих с проспекта Машерова в Минске

После этого военные на грузовиках уехали с улицы Сторожовской. Милиция пытается рассеять протестующих по дворам и через громкоговорители призывает их разойтись. Движение автомобилей по проспекту Машерова восстановлено.

Кроме того, по отзывам очевидцев, в районе Слепянка, где находится аэродром Липки, слышен звук вертолетов, однако до центра они не долетают. В разных точках города продолжают ходить отдельные группы протестующих.