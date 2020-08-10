https://ria.ru/20200810/1575569233.html
Внутренние войска вытеснили протестующих с проспекта Машерова в Минске
Внутренние войска оттеснили протестующих с проспекта Машерова в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T02:06
2020-08-10T02:20
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575568984.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575569297_0:183:1280:903_1400x0_80_0_0_5f9faf207b041159f36a85c85625d3c7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире