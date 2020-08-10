https://ria.ru/20200810/1575569134.html
Штаб Тихановской забаррикадировался
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской баррикадируется, там опасаются задержаний, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T02:02
2020-08-10T05:29
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575568653.html
Aleksei Asdf
Да, с таким диктатором нужно опасаться. Они же теперь до конца будут душить оппозицию.
73
Aleksei Asdf
Лукашенко или население Белоруссии - кто же победит?
73
21
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Ночь протестов в Минске
Ритм ночного Минска.
Звуки светошумовых гранат, марширующего ОМОНа и аплодисментов. Все это под крики толпы.
2020-08-10T02:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, белоруссия, в мире