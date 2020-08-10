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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575569134.html
Штаб Тихановской забаррикадировался
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской баррикадируется, там опасаются задержаний, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T05:29
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575568653.html
Да, с таким диктатором нужно опасаться. Они же теперь до конца будут душить оппозицию.
73
Лукашенко или население Белоруссии - кто же победит?
73
21
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Ночь протестов в Минске
Ритм ночного Минска. Звуки светошумовых гранат, марширующего ОМОНа и аплодисментов. Все это под крики толпы.
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60
светлана тихановская, белоруссия, в мире

Штаб Тихановской забаррикадировался

02:02 10.08.2020 (обновлено: 05:29 10.08.2020)
14565
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской баррикадируется, там опасаются задержаний, сообщает Sputnik Беларусь.
"Штаб Тихановской баррикадируется - там заперли все окна и двери, опасаются задержаний", - говорится в сообщении агентства.
Протесты в Минске. 10.08.2020
01:38Президентские выборы в Белоруссии
Штаб Тихановской обратился к силовикам
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. В Минске силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
3712064517
Обсудить 21
Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Да, с таким диктатором нужно опасаться. Они же теперь до конца будут душить оппозицию.
10 августа, 02:04
Aleksei Asdf
23400145
Лукашенко или население Белоруссии - кто же победит?
10 августа, 02:04
Aleksei Asdf
19400149
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