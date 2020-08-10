https://ria.ru/20200810/1575568870.html
В центре Минска высадили военных
Большое количество белорусских военнослужащих высадились в центре столицы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T01:45
2020-08-10T05:29
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https://ria.ru/20200810/1575566994.html
Aleksei Asdf
Когда армия нужна, чтобы боротся с жителями твоей страны, а не внешними врагами, что-то пошло явно не так.
96
Danila Panov
Оно боится.
91
64
минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Большое количество белорусских военнослужащих высадились в центре столицы, сообщил корреспондент РИА Новости.
Они отравились к месту противостояния силовиков и протестующих на проспекте Машерова.
По предварительным данным, на Сторожовскую улицу прибыло около 20 грузовиков с военными.
При этом позднее стало известно, что они смогли вытеснить активистов с проспекта Машерова. Для этого военные использовали светошумовые гранаты. Теперь милиция с громкоговорителями призывает их разойтись по домам.
Кроме того, в Минске слышны звуки вертолетов. В разных районах города продолжают проходить различные несанкционированные акции.
Милиция ограничивает движение в центр Минска к местам, где проходят несанкционированные акции протеста.
В различных городах страны начались протесты из-за результатов голосования на выборах, где с большим отрывом лидирует действующий глава Александр Лукашенко.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>