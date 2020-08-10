Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575568870.html
В центре Минска высадили военных
Большое количество белорусских военнослужащих высадились в центре столицы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T05:29
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575569297_0:183:1280:903_1400x0_80_0_0_5f9faf207b041159f36a85c85625d3c7.jpg
https://ria.ru/20200810/1575566994.html
Когда армия нужна, чтобы боротся с жителями твоей страны, а не внешними врагами, что-то пошло явно не так.
96
Оно боится.
91
64
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575569297_0:183:1280:903_1400x0_80_0_0_5f9faf207b041159f36a85c85625d3c7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575569297_1:0:1280:959_1400x0_80_0_0_d730d9cd298b58f83f0d9ff1c15b1374.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575569297_163:0:1122:959_1400x0_80_0_0_bd0c956c6a54215fa0ccc39080106183.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

В центре Минска высадили военных

01:45 10.08.2020 (обновлено: 05:29 10.08.2020)
22743
© РИА НовостиВысадка военных в центре Минска. 10.08.2020
Высадка военных в центре Минска. 10.08.2020
© РИА Новости
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Большое количество белорусских военнослужащих высадились в центре столицы, сообщил корреспондент РИА Новости.
Они отравились к месту противостояния силовиков и протестующих на проспекте Машерова.
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
00:28Президентские выборы в Белоруссии
В центре Минска прогремели несколько взрывов
По предварительным данным, на Сторожовскую улицу прибыло около 20 грузовиков с военными.
При этом позднее стало известно, что они смогли вытеснить активистов с проспекта Машерова. Для этого военные использовали светошумовые гранаты. Теперь милиция с громкоговорителями призывает их разойтись по домам.
Кроме того, в Минске слышны звуки вертолетов. В разных районах города продолжают проходить различные несанкционированные акции.
Милиция ограничивает движение в центр Минска к местам, где проходят несанкционированные акции протеста.
В различных городах страны начались протесты из-за результатов голосования на выборах, где с большим отрывом лидирует действующий глава Александр Лукашенко.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
107877842
Обсудить 64
Президентские выборы в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Когда армия нужна, чтобы боротся с жителями твоей страны, а не внешними врагами, что-то пошло явно не так.
10 августа, 02:01
Aleksei Asdf
68120025
Оно боится.
10 августа, 01:46
DPDanila Panov
58000033
Рекомендуем
Протесты в Минске
Тихановская обратилась к силовикам и протестующим
Ночь протестов в Минске
Штаб Тихановской забаррикадировался
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
В центре Минска прогремели несколько взрывов
Протесты в Минске. 10.08.2020
Протестующие разошлись из центра Минска
Высадка военных в центре Минска. 10.08.2020
Внутренние войска вытеснили протестующих с проспекта Машерова в Минске
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов
Протесты в Минске. 10.08.2020
Штаб Тихановской обратился к силовикам
Протесты в Минске. 10.08.2020
Белорусская милиция перешла на усиленный режим
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Эпидемиолог предположил, что вторая волна коронавируса будет осенью
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
"Вы хотели мордобоя?" Как прошли выборы президента Белоруссии
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
В Минске протестующие начали возводить баррикады
Протесты в Минске. 10.08.2020
Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты
Протесты в Минске. 10.08.2020
В штабе Тихановской опасаются, что власть обвинит оппозицию в беспорядках
Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский
Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22Мишустин поручил мониторить ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
14:16МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске
14:16Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны
14:15Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта
14:12В России свободны 35% коек для больных коронавирусом
14:07Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса
14:04Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом
14:02Лукашенко заявил, что штаб оппозиции в ходе протестов попросил защиты
13:59В Москве около 60% пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно
13:56Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом
13:54Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
13:53Задержанного в Минске корреспондента Sputnik Беларусь освободили
13:52При пожаре на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
13:50Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео
13:48В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ "Курск" 12 августа
13:48Борющемуся с коронавирусом медперсоналу будут по-особому начислять стаж
13:47Официальный курс евро на вторник снизился на 35 копеек
13:40Штаб Тихановской предложил властям начать переговоры
13:39В московском храме опровергли информацию о нападении человека с ледорубом
13:36Ученые предсказали сокращение вырубки сибирских лесов
Лента новостейМолния