В центре Минска высадили военных

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Большое количество белорусских военнослужащих высадились в центре столицы, сообщил корреспондент РИА Новости.

Они отравились к месту противостояния силовиков и протестующих на проспекте Машерова.

По предварительным данным, на Сторожовскую улицу прибыло около 20 грузовиков с военными.

При этом позднее стало известно, что они смогли вытеснить активистов с проспекта Машерова. Для этого военные использовали светошумовые гранаты. Теперь милиция с громкоговорителями призывает их разойтись по домам.

Кроме того, в Минске слышны звуки вертолетов. В разных районах города продолжают проходить различные несанкционированные акции.

Милиция ограничивает движение в центр Минска к местам, где проходят несанкционированные акции протеста.

В различных городах страны начались протесты из-за результатов голосования на выборах, где с большим отрывом лидирует действующий глава Александр Лукашенко.