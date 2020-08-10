Белорусская милиция перешла на усиленный режим

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Весь личный состав белорусской милиции переведен на усиленный режим несения службы в связи с массовыми акциями из-за президентских выборов, сообщила МВД республики Ольга Чемоданова. Весь личный состав белорусской милиции переведен на усиленный режим несения службы в связи с массовыми акциями из-за президентских выборов, сообщила Sputnik Беларусь официальный представительреспублики Ольга Чемоданова.

Кроме этого, по ее словам, привлечены дополнительные силы.

Чемоданова добавила, что МВД полностью контролирует ситуацию в Минске и других областных городах.

"В настоящее время есть задержанные в ходе несанкционированных акций, но обобщенная цифра будет обнародована позже ввиду того, что акции еще не закончились", — сказала она.

После окончания голосования в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. В Минске, Витебске и Бресте накануне вечером начались задержания.

Наиболее напряженная ситуация сложилась в столице. После полуночи силовики оттеснили протестующих с площади, где расположена стела "Минск – город-герой". После этого большое число сотрудников ОМОНа продолжили теснить демонстрантов по проспекту, применяя применяют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

Тем временем большая группа протестующих двинулась по проспекту Независимости от Октябрьской площади к площади Победы. В центре были замечены многочисленные группы молодежи, автомобилисты приветствуют их сигналами.

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В ходе столкновений есть пострадавшие как среди демонстрантов, так и среди милиционеров.

Выборы президента прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.

Лидия Ермошина заявила, что Лукашенко побеждает во всех районах Белоруссии , которые отчитались о подсчете голосов на выборах президента. Позже глава ЦИКзаявила, что Лукашенко побеждает во всех районах, которые отчитались о подсчете голосов на выборах президента.