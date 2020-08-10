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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575568807.html
Белорусская милиция перешла на усиленный режим
Весь личный состав белорусской милиции переведен на усиленный режим несения службы в связи с массовыми акциями из-за президентских выборов, сообщила Sputnik... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T02:20
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Ситуация на улицах Минска после выборов президента
Ситуация на улицах Минска после выборов президента
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Белорусская милиция перешла на усиленный режим

01:44 10.08.2020 (обновлено: 02:20 10.08.2020)
3062
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Минске. 10.08.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Весь личный состав белорусской милиции переведен на усиленный режим несения службы в связи с массовыми акциями из-за президентских выборов, сообщила Sputnik Беларусь официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.
Кроме этого, по ее словам, привлечены дополнительные силы.
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
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Чемоданова добавила, что МВД полностью контролирует ситуацию в Минске и других областных городах.
"В настоящее время есть задержанные в ходе несанкционированных акций, но обобщенная цифра будет обнародована позже ввиду того, что акции еще не закончились", — сказала она.
После окончания голосования в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. В Минске, Витебске и Бресте накануне вечером начались задержания.
Наиболее напряженная ситуация сложилась в столице. После полуночи силовики оттеснили протестующих с площади, где расположена стела "Минск – город-герой". После этого большое число сотрудников ОМОНа продолжили теснить демонстрантов по проспекту, применяя применяют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.
Тем временем большая группа протестующих двинулась по проспекту Независимости от Октябрьской площади к площади Победы. В центре были замечены многочисленные группы молодежи, автомобилисты приветствуют их сигналами.
В ходе столкновений есть пострадавшие как среди демонстрантов, так и среди милиционеров.
Выборы президента прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.
Позже глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что Лукашенко побеждает во всех районах Белоруссии, которые отчитались о подсчете голосов на выборах президента.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
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