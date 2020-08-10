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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575568653.html
Штаб Тихановской обратился к силовикам
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал правоохранительные органы защищать мирно протестующих и не нарушать белорусское... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T01:40
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Штаб Тихановской обратился к силовикам

01:38 10.08.2020 (обновлено: 01:40 10.08.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Минске. 10.08.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал правоохранительные органы защищать мирно протестующих и не нарушать белорусское законодательство, заявила представитель команды политика Ольга Ковалькова.
"Мы призываем правоохранительные органы защищать безопасность белорусов и не нарушать закон. Мы мирные люди, мы не провоцируем и действуем в рамках закона - у нас есть конституционное право на мирные акции", - сказала Ковалькова на пресс-конференции в Минске.
Люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 15:13Президентские выборы в Белоруссии
"Политика — это борьба". Как в Белоруссии прошли президентские выборы
Она также заявила, что штаб политика будет отстаивать честные результаты выборов "всеми законными способами", в том числе оставлять за собой право обращаться с жалобами в ЦИК и Верховный суд.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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