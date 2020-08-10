Штаб Тихановской обратился к силовикам

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал правоохранительные органы защищать мирно протестующих и не нарушать белорусское законодательство, заявила представитель команды политика Ольга Ковалькова.
"Мы призываем правоохранительные органы защищать безопасность белорусов и не нарушать закон. Мы мирные люди, мы не провоцируем и действуем в рамках закона - у нас есть конституционное право на мирные акции", - сказала Ковалькова на пресс-конференции в Минске.
Она также заявила, что штаб политика будет отстаивать честные результаты выборов "всеми законными способами", в том числе оставлять за собой право обращаться с жалобами в ЦИК и Верховный суд.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
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