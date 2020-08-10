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Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19
Российские школы после открытия первого сентября не станут рассадником коронавируса из-за его особенностей. Что защитит школьников от COVID-19, рассказал в... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:29
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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социальный навигатор, здоровье, евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, школы, здоровье - общество, общество

Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19

04:54 10.08.2020 (обновлено: 12:29 10.08.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские школы после открытия первого сентября не станут рассадником коронавируса из-за его особенностей. Что защитит школьников от COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik инфекционист, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.
Дети заражаются коронавирусом реже, чем взрослые, но родители опасаются, что начало учебного года может изменить статистику, ведь обучение, скорее всего, будет проходить не дистанционно, как в начале пандемии, а в учебных классах. Однако открытие школ и праздничная линейка первого сентября не должны пугать россиян, полагает врач-инфекционист Евгений Тимаков.
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"Коронавирусом дети болеют гораздо реже, чем взрослые. Это пять-семь процентов из тех, кто заболел. Детям, чтобы заболеть коронавирусом, нужен тесный и длительный контакт с источником инфекции. Да, действительно, ребенок может заболеть в семье и прийти в школу, являясь источником коронавирусной инфекции, но активного распространения между детьми в школе не будет. Этого не произойдет из-за отсутствия длительных контактов, в случае, если дети будут рассажены по разным партам. Вирус в такой ситуации не сможет передаваться", — объяснил радио Sputnik инфекционист.
Главной угрозой для школьников этой осенью станет не коронавирус, а привычные для России острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), считает Евгений Тимаков. Однако, по его мнению, благодаря мерам по борьбе с COVID-19 эта угроза будет меньше, чем обычно бывает.
"Если будут соблюдены меры предосторожности, то коронавирус не будет опасен для школьников. С другой стороны, от обычного ОРВИ никто не застрахован. Хотя случаев заражения ОРВИ в этом году будет немного меньше. Для заражения обычным ОРВИ достаточно находиться в одном помещении. У остальных вирусов немного другой коэффициент передачи от человека к человеку и меньшая доза возбудителя нужна, чтобы заразиться. Для коронавируса нужен длительный контакт, нужна доза возбудителя определенная, и только тогда человек заболевает. Для ОРВИ и риновирусов достаточно мимолетного контакта, и если у человека нет иммунитета, то он заболевает", — рассказал врач в интервью радио Sputnik.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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alf semenovitsh
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ААнтивирус
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