Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19

Дети заражаются коронавирусом реже, чем взрослые, но родители опасаются, что начало учебного года может изменить статистику, ведь обучение, скорее всего, будет проходить не дистанционно, как в начале пандемии, а в учебных классах. Однако открытие школ и праздничная линейка первого сентября не должны пугать россиян, полагает врач-инфекционист Евгений Тимаков.