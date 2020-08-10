В штабе Тихановской опасаются, что власть обвинит оппозицию в беспорядках

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь кандидата в президенты Пресс-секретарь кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина заявила, что есть опасения, что власть решит обвинить своих соперников на выборах президента в беспорядках в Минске.

"Мы понимаем, что власть может завтра выдвинуть такое. Власти начинают насилие, а всегда обвиняют других", - сказала Красулина РИА Новости.

Она подчеркнула, что штаб Тихановской всегда говорил о законном характере мероприятий.

"Мы против насилия", - подчеркнула пресс-секретарь.

Она с сожалением отметила, что своими действиями против мирных граждан, которые "вышли погулять в парк", власть разбила надежды белорусов на мирные перемены, которые дарил им во время избирательной кампании штаб Тихановской и ее соратники.

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Отвечая на вопрос, находится ли Тихановская в безопасности сейчас, Красулина ответила, что кандидат находится в штабе. "В Белоруссии сейчас нет безопасного места", - добавила она.