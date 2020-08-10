https://ria.ru/20200810/1575568558.html
В штабе Тихановской опасаются, что власть обвинит оппозицию в беспорядках
Пресс-секретарь кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина заявила, что есть опасения, что власть решит обвинить своих соперников на... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T01:35
2020-08-10T01:35
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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"Вышли погулять в парк"? Где-то я такое уже слышал...
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Ситуация на улицах Минска после выборов президента
Ситуация на улицах Минска после выборов президента
2020-08-10T01:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 10 авг - РИА Новости.
Пресс-секретарь кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской
Анна Красулина заявила, что есть опасения, что власть решит обвинить своих соперников на выборах президента в беспорядках в Минске.
"Мы понимаем, что власть может завтра выдвинуть такое. Власти начинают насилие, а всегда обвиняют других", - сказала Красулина РИА Новости.
Она подчеркнула, что штаб Тихановской всегда говорил о законном характере мероприятий.
"Мы против насилия", - подчеркнула пресс-секретарь.
Она с сожалением отметила, что своими действиями против мирных граждан, которые "вышли погулять в парк", власть разбила надежды белорусов на мирные перемены, которые дарил им во время избирательной кампании штаб Тихановской и ее соратники.
Отвечая на вопрос, находится ли Тихановская в безопасности сейчас, Красулина ответила, что кандидат находится в штабе. "В Белоруссии сейчас нет безопасного места", - добавила она.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>