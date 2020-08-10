С помощью таблицы и календаря: как начать регулярно заниматься спортом

"Простейшим мотиватором для регулярных занятий физкультурно-спортивного и оздоровительного характера является метод каждодневного ведения очень простой таблицы. Там должно быть три строчки: дата, описание упражнения и объем нагрузки. Появление в этой таблице пробелов и любой пустоты является немым укором для того, кто решил целенаправленно заниматься спортом. Простая табличка способствует повышению самодисциплины", — считает специалист.