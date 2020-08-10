С помощью таблицы и календаря: как начать регулярно заниматься спортом

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Тем, кто мечтает регулярно заниматься спортом, но никак не может начать, специалисты рекомендуют несколько простых, но действенных приемов. О них рассказала радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФГБУ "Федеральный научный центр физической культуры и спорта" Ольга Тиунова.
Принято считать, что двух-трех походов в спортзал в неделю достаточно, но это не совсем так. Чтобы не просто поддерживать физическую форму, а улучшать ее, нужны ежедневные упражнения. Без жесткой самодисциплины тут не обойтись. Если такого качества нет, можно попробовать воспользоваться методом таблицы, рассказала радио Sputnik Ольга Тиунова.
"Простейшим мотиватором для регулярных занятий физкультурно-спортивного и оздоровительного характера является метод каждодневного ведения очень простой таблицы. Там должно быть три строчки: дата, описание упражнения и объем нагрузки. Появление в этой таблице пробелов и любой пустоты является немым укором для того, кто решил целенаправленно заниматься спортом. Простая табличка способствует повышению самодисциплины", — считает специалист.
Для тех, кто не любит составлять таблицы и все систематизировать, есть метод календаря. Если выбирать его, то самым важным будет уже не педантичность, а упорство.
"Есть еще такой вариант: регулярные занятия в течение недели. Если ты выдержишь этот срок, то молодец. Если захочешь прекратить, то имеешь право. Как правило, недельные целенаправленные занятия спортом, если не форсировать нагрузку, дают такой эффект, что после этого хочется продолжать. Можно втянуться. Это очень полезно и безусловно оправдывает то время, которое потрачено на такую физическую подготовку", — объяснила Ольга Тиунова в интервью радио Sputnik.