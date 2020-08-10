Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200810/1575568429.html
Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств
Большинство стереотипов про сайты знакомств в 2020 году уже несостоятельны. Знакомства онлайн давно перестали быть чем-то неприличным и пользуются популярностью РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:05
роскачество
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155739/24/1557392461_0:126:3192:1922_1400x0_80_0_0_8da8d14ddb18c99355d8a6636369f9e5.jpg
https://ria.ru/20200410/1569838117.html
На сайтах знакомств, как и 10 лет назад, неликвид находит неадекват. И всё
15
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155739/24/1557392461_0:126:3192:1922_1400x0_80_0_0_8da8d14ddb18c99355d8a6636369f9e5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155739/24/1557392461_231:0:2962:2048_1400x0_80_0_0_312e61eb9cbc8af47ff4a7e28c7a6f59.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155739/24/1557392461_572:0:2620:2048_1400x0_80_0_0_7da3bb6b1fafa9d68a100e6f9ae22acc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскачество, технологии, общество

Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств

04:35 10.08.2020 (обновлено: 11:05 10.08.2020)
10891
© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Большинство стереотипов про сайты знакомств в 2020 году уже несостоятельны. Знакомства онлайн давно перестали быть чем-то неприличным и пользуются популярностью у людей самых разных возрастов. Более того, в условиях ограниченных социальных контактов это один из немногих и самый безопасный способ найти собеседника и завязать с ним общение, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
"Однако, как и в любом другом онлайн-сервисе, здесь не стоит терять бдительность и внимательность, ведь определенный процент недобросовестных или психически неуравновешенных пользователей в таких сервисах будет всегда", — отмечает эксперт.
Пользователь с ноутбуком
10 апреля, 08:25
Роскачество рассказало о безопасном поведении на сайтах знакомств
276194671
Обсудить 10
РоскачествоТехнологииОбщество
Популярные комментарии
На сайтах знакомств, как и 10 лет назад, неликвид находит неадекват. И всё
10 августа, 07:19
Екатерина Горобец
581001
Рекомендуем
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
Генпрокурор США Уильям Барр
Генпрокурор США назвал антифа большевиками и фашистами
Клавиатура компьютера
Названы новые востребованные профессии
Жара
Синоптики предупредили о похолодании в Европейской России
Здание Капитолия в Вашингтоне
В Совбезе России рассказали о готовности США "удушить" Европу
Актриса Екатерина Волкова
Екатерина Волкова восхитила Сеть своим фото в купальнике
Протесты в Минске
Тихановская обратилась к силовикам и протестующим
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19
Кальян
Минздрав объяснил, почему кальяны вреднее сигарет
Концепт дизайна салона самолета от компании PriestmanGoode
Британские дизайнеры показали самолеты будущего
Продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин раскрыл секрет похудения
Чашка кофе
Выяснилось, сколько кофе в год выпивает среднестатистический россиянин
Надпись Вклады в отделении банка
Ставок больше нет: что случилось с банковскими вкладами
Посетители фитнес-клуба Ludus Dome в Москве
С помощью таблицы и календаря: как начать регулярно заниматься спортом
Банкноты номиналом 2000 рублей
Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22Мишустин поручил мониторить ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
14:16МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске
14:16Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны
14:15Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта
14:12В России свободны 35% коек для больных коронавирусом
14:07Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса
14:04Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом
14:02Лукашенко заявил, что штаб оппозиции в ходе протестов попросил защиты
13:59В Москве около 60% пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно
13:56Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом
13:54Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
13:53Задержанного в Минске корреспондента Sputnik Беларусь освободили
13:52При пожаре на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
13:50Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео
13:48В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ "Курск" 12 августа
13:48Борющемуся с коронавирусом медперсоналу будут по-особому начислять стаж
13:47Официальный курс евро на вторник снизился на 35 копеек
13:40Штаб Тихановской предложил властям начать переговоры
13:39В московском храме опровергли информацию о нападении человека с ледорубом
13:36Ученые предсказали сокращение вырубки сибирских лесов
Лента новостейМолния