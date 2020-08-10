https://ria.ru/20200810/1575568429.html
Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств
Большинство стереотипов про сайты знакомств в 2020 году уже несостоятельны. Знакомства онлайн давно перестали быть чем-то неприличным и пользуются популярностью РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T04:35
2020-08-10T11:05
роскачество
технологии
общество
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https://cdn25.img.ria.ru/images/155739/24/1557392461_0:126:3192:1922_1400x0_80_0_0_8da8d14ddb18c99355d8a6636369f9e5.jpg
https://ria.ru/20200410/1569838117.html
Екатерина Горобец
На сайтах знакомств, как и 10 лет назад, неликвид находит неадекват. И всё
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155739/24/1557392461_0:126:3192:1922_1400x0_80_0_0_8da8d14ddb18c99355d8a6636369f9e5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскачество, технологии, общество