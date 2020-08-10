https://ria.ru/20200810/1575568393.html
МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией с протестами
МВД контролирует ситуацию с массовыми протестами, вызванными результатами президентских выборов. Об этом пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на ведомство. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T01:25
2020-08-10T04:34
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
МВД контролирует ситуацию с массовыми протестами, вызванными результатами президентских выборов. Об этом пишет Sputnik Беларусь
со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что правоохранители взяли под контроль не только обстановку в столице, но и в других городах.
Ситуация в Белоруссии резко обострилась после публикации первых результатов президентских выборов, на которых с большим отрывом лидирует действующий глава Александр Лукашенко.
Активисты вышли на улицы во многих городах. В Минске, Бресте и Витебске прошли задержания. Милиция применяла водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
В столицу также прибыло большое количество военных, которые вытеснили протестующих из центра города.
Сейчас обстановка в городе спокойная, почти все разошлись. В ходе протестов пострадали несколько человек, в том числе один силовик.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>