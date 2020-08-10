МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией с протестами

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. МВД контролирует ситуацию с массовыми протестами, вызванными результатами президентских выборов. Об этом пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на ведомство. МВД контролирует ситуацию с массовыми протестами, вызванными результатами президентских выборов. Об этом пишетсо ссылкой на ведомство.

Отмечается, что правоохранители взяли под контроль не только обстановку в столице, но и в других городах.

Ситуация в Белоруссии резко обострилась после публикации первых результатов президентских выборов, на которых с большим отрывом лидирует действующий глава Александр Лукашенко.

Активисты вышли на улицы во многих городах. В Минске, Бресте и Витебске прошли задержания. Милиция применяла водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В столицу также прибыло большое количество военных, которые вытеснили протестующих из центра города.

Сейчас обстановка в городе спокойная, почти все разошлись. В ходе протестов пострадали несколько человек, в том числе один силовик.