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В разных точках Минска продолжаются стычки силовиков и протестующих
Стычки белорусских милиционеров и участников несанкционированных акций оппозиции продолжаются в разных точках Минска, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T01:18
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