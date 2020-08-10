https://ria.ru/20200810/1575568160.html
В Минске госпитализировали пострадавшего при протестах оператора AP
Оператор Assosiated Press пострадал в ходе несанкционированной акции протеста в центре Минска, его доставили в 10-ю больницу, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T01:15
2020-08-10T01:15
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
associated press
в мире
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Минск: автомобильные гудки, аплодисменты, громкие призывы
Минск: автомобильные гудки, аплодисменты, громкие призывы
2020-08-10T01:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, associated press, в мире