В Минске госпитализировали пострадавшего при протестах оператора AP

"Оператор Assosiated Press, пострадавший в ходе акции, доставлен в 10-ю больницу. Мстислав Чернов работал около стелы, где проходил несанкционированный митинг. Как уточнили корреспонденту Sputnik в приемном покое медицинского учреждения, журналист может разговаривать и ходить самостоятельно. В данный момент он проходит обследование", - говорится в сообщении.