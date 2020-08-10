Exit poll показали победу Лукашенко на выборах 79,7% голосов

Мужчина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Действующий президент . Действующий президент Александр Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии, показали данные exit poll.

Он набирает почти 80 процентов, в то время как Светлана Тихановская – 6,8 процента.

Против всех, как показывает данные exit poll, проголосовали более девяти процентов избирателей.

Официальные данные

Как заявила глава ЦИК Лидия Ермошина , Лукашенко лидирует во всех районах страны, которые отчитались о подсчете голосов.

При этом явка составила 84 процента. Выборы признали состоявшимися.

Не стало неожиданностью

Доверенное лицо Лукашенко Олег Гайдукевич заявил РИА Новости, что эти данные не стали неожиданностью.

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"Президент сумел консолидировать не только своих сторонников, но и людей, которые имеют альтернативную точку зрения", - сказал он.

По его словам, на лозунге "давайте свалим власть, а потом разберемся", выборы никогда не выиграешь.

Альтернативный подсчет

В свою очередь, соратники Светланы Тихановской заявили, что вели собственный альтернативный подсчет. По их данным, за кандидата проголосовали более 80 процентов пользователей платформы " Голос ".

Сама Тихановская, комментируя данные Exit poll, также заявила, что уверена в своей победе.

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Она также призвала власть "признать, что большинство на другой стороне.

Протесты

После оглашения предварительных результатов в некоторых городах начались массовые акции протеста.

Минске, Бресте и Витебске прошли задержания. В столице самая накаленная обстановка. Там милиция использует водометы и слезоточивый газ для разгона активистов. В центре города также прогремели мощные взрывы. Видимо, это были светошумовые гранаты.