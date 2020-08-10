https://ria.ru/20200810/1575568096.html
Exit poll показали победу Лукашенко на выборах 79,7% голосов
Действующий президент Александр Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии, показали данные exit poll. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T01:14
2020-08-10T01:40
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
олег гайдукевич
лидия ермошина
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минск
брест
в мире
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yukka
Там, где диктатура, так и будет. У нас тоже пол-страны против, но на выборах побеждает царек. Парадокс.
73
kottas T
Постоянно читаю про эти "легендарные" Пол Страны Против ,но в жизни среди простых людей никак увидеть не могу это "подавляющее большинство несогласных". Встречаются конечно вечно недовольные или кем-то обиженные или страдающие преклонением перед всем западным "борцуны"..Но они больше на неадекватов похожи или рефлексирующие неудачники,которые свое неумение и неудачи, вследствие этого ,пытаются оправдать какой-то неправильной властью... Если кто-то не помнит 80-е годы до и после перестройки...разгул бандитизма ,беспредел и нищету 90-х когда не было не интернета ,ни смартфонов...ни денег.Так что сейчас хоть и не рай но это первые годы когда страна живет без войн и не голодает как при Горбачеве или "святые 90-е"
58
13
витебск
минск
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, олег гайдукевич, лидия ермошина, витебск, минск, брест, в мире
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости
. Действующий президент Александр Лукашенко
лидирует на выборах в Белоруссии, показали данные exit poll.
Он набирает почти 80 процентов, в то время как Светлана Тихановская
– 6,8 процента.
Следом идут Анна Канопацкая
(2,3 процента), Андрей Дмитриев
и Сергей Черечень
(почти по проценту у каждого).
Против всех, как показывает данные exit poll, проголосовали более девяти процентов избирателей.
Официальные данные
Как заявила глава ЦИК Лидия Ермошина
, Лукашенко лидирует во всех районах страны, которые отчитались о подсчете голосов.
При этом явка составила 84 процента. Выборы признали состоявшимися.
Не стало неожиданностью
Доверенное лицо Лукашенко Олег Гайдукевич
заявил РИА Новости, что эти данные не стали неожиданностью.
"Президент сумел консолидировать не только своих сторонников, но и людей, которые имеют альтернативную точку зрения", - сказал он.
По его словам, на лозунге "давайте свалим власть, а потом разберемся", выборы никогда не выиграешь.
Альтернативный подсчет
В свою очередь, соратники Светланы Тихановской заявили, что вели собственный альтернативный подсчет. По их данным, за кандидата проголосовали более 80 процентов пользователей платформы "Голос
".
Сама Тихановская, комментируя данные Exit poll, также заявила, что уверена в своей победе.
Она также призвала власть "признать, что большинство на другой стороне.
После оглашения предварительных результатов в некоторых городах начались массовые акции протеста.
В Минске
, Бресте
и Витебске
прошли задержания. В столице самая накаленная обстановка. Там милиция использует водометы и слезоточивый газ для разгона активистов. В центре города также прогремели мощные взрывы. Видимо, это были светошумовые гранаты.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>