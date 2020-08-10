https://ria.ru/20200810/1575568054.html
Синоптики заявили о частичном завершении купального сезона в России
Купальный сезон в центре Европейской России закончился, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T01:09
2020-08-10T06:59
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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https://ria.ru/20200716/1574439279.html
россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество