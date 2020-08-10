Синоптики заявили о частичном завершении купального сезона в России

"Жары больше ждать не стоит. Понижение температуры, начиная со среды, будет в водоемах центра Европейской России. Можно считать, что купальный сезон завершился, потому что потом уже не будет такой солнечной энергии, которая прогрева бы водоемы", — сказал Вильфанд.