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Синоптики заявили о частичном завершении купального сезона в России
Купальный сезон в центре Европейской России закончился, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T06:59
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Синоптики заявили о частичном завершении купального сезона в России

01:09 10.08.2020 (обновлено: 06:59 10.08.2020)
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© Fotolia / pressmasterМолодые люди на отдыхе
Молодые люди на отдыхе
© Fotolia / pressmaster
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Купальный сезон в центре Европейской России закончился, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Жары больше ждать не стоит. Понижение температуры, начиная со среды, будет в водоемах центра Европейской России. Можно считать, что купальный сезон завершился, потому что потом уже не будет такой солнечной энергии, которая прогрева бы водоемы", — сказал Вильфанд.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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