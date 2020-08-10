Армия Израиля нанесла удар по наблюдательному посту ХАМАС

"В течение дня из сектора Газа по территории Израиля были запущены воздушные шары со взрывчаткой. В ответ на это недавно воздушное судно армии обороны Израиля нанесло удар по наблюдательному посту ХАМАС в северной части сектора Газа", - говорится в сообщении военных.