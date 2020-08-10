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Армия Израиля нанесла удар по наблюдательному посту ХАМАС
Воздушное судно армии Израиля нанесло удар по наблюдательному посту ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T00:57
армия обороны израиля
хамас
израиль
в мире
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В перед, не забудьте только каску, могу дать вам перочинный ножичек.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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армия обороны израиля, хамас, израиль, в мире

Армия Израиля нанесла удар по наблюдательному посту ХАМАС

00:57 10.08.2020
2065
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский боевой самолет F-16
Израильский боевой самолет F-16
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский боевой самолет F-16 . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 авг - РИА Новости. Воздушное судно армии Израиля нанесло удар по наблюдательному посту ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"В течение дня из сектора Газа по территории Израиля были запущены воздушные шары со взрывчаткой. В ответ на это недавно воздушное судно армии обороны Израиля нанесло удар по наблюдательному посту ХАМАС в северной части сектора Газа", - говорится в сообщении военных.
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46710011680
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Армия обороны ИзраиляХамасИзраильВ мире
Популярные комментарии
В перед, не забудьте только каску, могу дать вам перочинный ножичек.
10 августа, 04:22
Алексадр Хромов
1630000
Вперёд Израиль!
10 августа, 01:44
DPDanila Panov
1600002
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