https://ria.ru/20200810/1575567682.html
Армия Израиля нанесла удар по наблюдательному посту ХАМАС
Воздушное судно армии Израиля нанесло удар по наблюдательному посту ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T00:57
2020-08-10T00:57
армия обороны израиля
хамас
израиль
в мире
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https://ria.ru/20200728/1575043001.html
Алексадр Хромов
В перед, не забудьте только каску, могу дать вам перочинный ножичек.
19
Danila Panov
Вперёд Израиль!
18
6
израиль
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армия обороны израиля, хамас, израиль, в мире