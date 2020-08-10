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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575567387.html
В МВД ответили на вопрос о пострадавших при протестах в Минске силовиках
Оперативно-ситуационный штаб, созданный в связи с проведением в Белоруссии президентских выборов, не имеет на данный момент информации о том, что во время... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T01:05
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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минск
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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ОМОН разгоняет протестующих в Минске
ОМОН разгоняет протестующих в Минске
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В МВД ответили на вопрос о пострадавших при протестах в Минске силовиках

00:44 10.08.2020 (обновлено: 01:05 10.08.2020)
2162
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Оперативно-ситуационный штаб, созданный в связи с проведением в Белоруссии президентских выборов, не имеет на данный момент информации о том, что во время проведения несанкционированных акций протеста в Минске пострадали сотрудники правоохранительных органов, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
"Пока такой информации нет", - сказала она, отвечая на вопрос о наличии пострадавших сотрудников правоохранительных органов во время акций протеста в Минске.
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Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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