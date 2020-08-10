https://ria.ru/20200810/1575567387.html
В МВД ответили на вопрос о пострадавших при протестах в Минске силовиках
Оперативно-ситуационный штаб, созданный в связи с проведением в Белоруссии президентских выборов, не имеет на данный момент информации о том, что во время... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T00:44
2020-08-10T01:05
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575567176.html
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ОМОН разгоняет протестующих в Минске
ОМОН разгоняет протестующих в Минске
2020-08-10T00:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире