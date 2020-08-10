МВД Белоруссии заявило о распространении в интернете фейков о протестах

"Много из того, что пишется в интернете, не соответствует действительности", - сказала пресс-секретарь в понедельник.

По ее словам, оперативно-ситуационный штаб, который проводит свои заседания с воскресенья, в настоящее время ведет мониторинг и аккумулирует информацию. Собеседница агентства заявила, что в ближайшее время правоохранительные органы предоставят официальную информацию о происходящем.