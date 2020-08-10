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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575567176.html
МВД Белоруссии заявило о распространении в интернете фейков о протестах
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что на интернет-ресурсах распространяется не соответствующая действительности информация о... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T00:38
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Применение светошумовых гранат в Минске
Применение светошумовых гранат в Минске
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РИА Новости
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии заявило о распространении в интернете фейков о протестах

00:37 10.08.2020 (обновлено: 00:38 10.08.2020)
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что на интернет-ресурсах распространяется не соответствующая действительности информация о происходящем на несанкционированных акциях протеста.
"Много из того, что пишется в интернете, не соответствует действительности", - сказала пресс-секретарь в понедельник.
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По ее словам, оперативно-ситуационный штаб, который проводит свои заседания с воскресенья, в настоящее время ведет мониторинг и аккумулирует информацию. Собеседница агентства заявила, что в ближайшее время правоохранительные органы предоставят официальную информацию о происходящем.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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