МВД Белоруссии заявило о распространении в интернете фейков о протестах

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что на интернет-ресурсах распространяется не соответствующая действительности информация о происходящем на несанкционированных акциях протеста.
"Много из того, что пишется в интернете, не соответствует действительности", - сказала пресс-секретарь в понедельник.
По ее словам, оперативно-ситуационный штаб, который проводит свои заседания с воскресенья, в настоящее время ведет мониторинг и аккумулирует информацию. Собеседница агентства заявила, что в ближайшее время правоохранительные органы предоставят официальную информацию о происходящем.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
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