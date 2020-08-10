В центре Минска прогремели несколько взрывов

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Несколько мощных взрывов прогремели в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости.

Взрывы, сопровождавшиеся яркими вспышками, раздались на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы, после чего там поднялось большое серое облако дыма. Видимо, были применены светошумовые гранаты.

На проспект Машерова силовики ранее оттеснили протестующих от стелы "Минск – город-герой". Большое число сотрудников ОМОНа продолжили теснить демонстрантов по проспекту, применяя применяют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

Большая группа протестующих двинулась по проспекту Независимости от Октябрьской площади к площади Победы. Также взрывы светошумовых гранат доносятся из разных точек. По центру перемещаются многочисленные группы молодежи, автомобилисты приветствуют их сигналами.

В ходе столкновений есть пострадавшие как среди демонстрантов, так и среди милиционеров.

Личный состав белорусской милиции переведен на усиленный вариант несения службы, привлечены дополнительные силы.

Витебске. В белорусских городах начались акции протеста после окончания голосования на президентских выборов, на которых, по последним данным ЦИК, лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко . Помимо Минска , задержания прошли также в Бресте

МВД заверило, что полностью контролирует ситуацию в Минске и других областных городах.