https://ria.ru/20200810/1575566994.html
В центре Минска прогремели несколько взрывов
Несколько мощных взрывов прогремели в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T00:28
2020-08-10T05:30
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575566946.html
https://ria.ru/20200809/1575393405.html
sizif8
Похоже, принесены сакральные жертвы, которые объявят жертвами режима.
223
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Провокация со стороны силовиков. Интересно, кого-то из своих уже положили или ещё выбирают, кого отдать на заклание?
203
130
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
2020-08-10T00:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Несколько мощных взрывов прогремели в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости.
Взрывы, сопровождавшиеся яркими вспышками, раздались на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы, после чего там поднялось большое серое облако дыма. Видимо, были применены светошумовые гранаты.
На проспект Машерова силовики ранее оттеснили протестующих от стелы "Минск – город-герой". Большое число сотрудников ОМОНа продолжили теснить демонстрантов по проспекту, применяя применяют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.
Большая группа протестующих двинулась по проспекту Независимости от Октябрьской площади к площади Победы. Также взрывы светошумовых гранат доносятся из разных точек. По центру перемещаются многочисленные группы молодежи, автомобилисты приветствуют их сигналами.
В ходе столкновений есть пострадавшие как среди демонстрантов, так и среди милиционеров.
Личный состав белорусской милиции переведен на усиленный вариант несения службы, привлечены дополнительные силы.
В белорусских городах начались акции протеста после окончания голосования на президентских выборов, на которых, по последним данным ЦИК, лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко
. Помимо Минска
, задержания прошли также в Бресте
и Витебске
.
МВД заверило, что полностью контролирует ситуацию в Минске и других областных городах.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>