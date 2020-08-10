Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575566994.html
В центре Минска прогремели несколько взрывов
Несколько мощных взрывов прогремели в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T05:30
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575565555_0:7:640:367_1400x0_80_0_0_486cc2a817948f5666b73ba4fdcd42a0.png
https://ria.ru/20200810/1575566946.html
https://ria.ru/20200809/1575393405.html
Похоже, принесены сакральные жертвы, которые объявят жертвами режима.
223
Провокация со стороны силовиков. Интересно, кого-то из своих уже положили или ещё выбирают, кого отдать на заклание?
203
130
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
2020-08-10T00:28
true
PT0M57S
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575565555_0:7:640:367_1400x0_80_0_0_486cc2a817948f5666b73ba4fdcd42a0.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575565555_71:0:570:374_1400x0_80_0_0_1c0d6621525affd9d16ce0a5f58138d0.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575565555_133:0:507:374_1400x0_80_0_0_4f012ec15c63555f2590ef370e27429a.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

В центре Минска прогремели несколько взрывов

00:28 10.08.2020 (обновлено: 05:30 10.08.2020)
364188
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Несколько мощных взрывов прогремели в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости.
Взрывы, сопровождавшиеся яркими вспышками, раздались на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы, после чего там поднялось большое серое облако дыма. Видимо, были применены светошумовые гранаты.
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
00:27Президентские выборы в Белоруссии
ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов
На проспект Машерова силовики ранее оттеснили протестующих от стелы "Минск – город-герой". Большое число сотрудников ОМОНа продолжили теснить демонстрантов по проспекту, применяя применяют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.
Большая группа протестующих двинулась по проспекту Независимости от Октябрьской площади к площади Победы. Также взрывы светошумовых гранат доносятся из разных точек. По центру перемещаются многочисленные группы молодежи, автомобилисты приветствуют их сигналами.
В ходе столкновений есть пострадавшие как среди демонстрантов, так и среди милиционеров.
Личный состав белорусской милиции переведен на усиленный вариант несения службы, привлечены дополнительные силы.
В белорусских городах начались акции протеста после окончания голосования на президентских выборов, на которых, по последним данным ЦИК, лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко. Помимо Минска, задержания прошли также в Бресте и Витебске.
МВД заверило, что полностью контролирует ситуацию в Минске и других областных городах.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
232351098996480
Обсудить 130
Президентские выборы в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Похоже, принесены сакральные жертвы, которые объявят жертвами режима.
10 августа, 00:29
sizif8
177305335
Провокация со стороны силовиков. Интересно, кого-то из своих уже положили или ещё выбирают, кого отдать на заклание?
10 августа, 00:30
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
612048128
Рекомендуем
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов
Протесты в Минске
Тихановская обратилась к силовикам и протестующим
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
В Минске протестующие начали возводить баррикады
Милиция в Минске вытесняет протестующих за реку
В ходе протестов в Минске пострадали несколько человек
Протесты в Минске. 10.08.2020
Протестующие разошлись из центра Минска
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
После беспорядков в Белоруссии задержали три тысячи человек
Михаил Барщевский
Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании
Мужчина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Экзит-полл: Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах
Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский
Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
В Минске начались стычки протестующих с милицией
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В России выявили 5118 новых случаев коронавируса
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Соратники Тихановской озвучили итоги альтернативного подсчета голосов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22Мишустин поручил мониторить ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
14:16МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске
14:16Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны
14:15Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта
14:12В России свободны 35% коек для больных коронавирусом
14:07Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса
14:04Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом
14:02Лукашенко заявил, что штаб оппозиции в ходе протестов попросил защиты
13:59В Москве около 60% пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно
13:56Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом
13:54Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
13:53Задержанного в Минске корреспондента Sputnik Беларусь освободили
13:52При пожаре на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
13:50Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео
13:48В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ "Курск" 12 августа
13:48Борющемуся с коронавирусом медперсоналу будут по-особому начислять стаж
13:47Официальный курс евро на вторник снизился на 35 копеек
13:40Штаб Тихановской предложил властям начать переговоры
13:39В московском храме опровергли информацию о нападении человека с ледорубом
13:36Ученые предсказали сокращение вырубки сибирских лесов
Лента новостейМолния