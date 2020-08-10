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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575566946.html
ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает во всех районах Белоруссии, которые отчитались о подсчете голосов на выборах президента, заявила... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T07:40
президентские выборы в белоруссии
цик белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575551283_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ab0207cf07e7d9a6e3b4ee9c84810c07.jpg
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РИА Новости
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60
цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов

00:27 10.08.2020 (обновлено: 07:40 10.08.2020)
195812
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве. Архивное фото
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает во всех районах Белоруссии, которые отчитались о подсчете голосов на выборах президента, заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.
"Отчиталось несколько городов, несколько районов по многим регионам", — сказала она в эфире телеканала "Беларусь-1".
"Политика — это борьба". Как в Белоруссии прошли президентские выборы
© РИА Новости / Виктор Толочко

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Женщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
1 из 11

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

© РИА Новости / Виктор Толочко
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования. Для избрания президентом республики необходимо набрать более 50% голосов. Избирательные участки закроются в 20:00.

Агитационный плакат в Минске во время выборов президента Белоруссии
2 из 11

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования. Для избрания президентом республики необходимо набрать более 50% голосов. Избирательные участки закроются в 20:00.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Sergei Gapon

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

Военнослужащие на избирательном участке во время президентских выборов в Минске. 9 августа 2020
3 из 11

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AFP 2020 / Sergei Gapon

К полудню 9 августа ЦИК объявил выборы состоявшимися — общая явка превысила 54%. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на экране во время разговора со СМИ в Минске. 9 августа 2020
4 из 11

К полудню 9 августа ЦИК объявил выборы состоявшимися — общая явка превысила 54%. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AFP 2020 / Sergei Gapon

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина после открытия избирательных участков объявила, что вечером на них установят пропускной режим. По ее словам, это нужно, чтобы не было скопления граждан.

Люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
5 из 11

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина после открытия избирательных участков объявила, что вечером на них установят пропускной режим. По ее словам, это нужно, чтобы не было скопления граждан.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

У здания посольства Белоруссии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии образовались километровые очереди избирателей. Они связаны с высокой активностью избирателей и мерами на фоне COVID, сообщили РИА Новости в миссии.

Люди стоят в очереди у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии
6 из 11

У здания посольства Белоруссии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии образовались километровые очереди избирателей. Они связаны с высокой активностью избирателей и мерами на фоне COVID, сообщили РИА Новости в миссии.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

Сотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии
7 из 11

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Виктор Толочко

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
8 из 11

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

Члены избирательной комиссии с документами во время президентских выборов в Минске, Беларусь. 9 августа 2020
9 из 11

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© РИА Новости / Антон Денисов

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
10 из 11

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Виктор Толочко

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки. — Прим. ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

Люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
11 из 11

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки. — Прим. ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

© РИА Новости / Виктор Толочко
1 из 11

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

© РИА Новости / Виктор Толочко
2 из 11

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования. Для избрания президентом республики необходимо набрать более 50% голосов. Избирательные участки закроются в 20:00.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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3 из 11

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
4 из 11

К полудню 9 августа ЦИК объявил выборы состоявшимися — общая явка превысила 54%. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
5 из 11

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина после открытия избирательных участков объявила, что вечером на них установят пропускной режим. По ее словам, это нужно, чтобы не было скопления граждан.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
6 из 11

У здания посольства Белоруссии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии образовались километровые очереди избирателей. Они связаны с высокой активностью избирателей и мерами на фоне COVID, сообщили РИА Новости в миссии.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
8 из 11

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
9 из 11

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
10 из 11

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

© РИА Новости / Антон Денисов
11 из 11

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки. — Прим. ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

© РИА Новости / Виктор Толочко
В Ленинском районе Минска, по словам Ермошиной, в выборах приняли участие более 64% избирателей, Лукашенко поддержали почти 67%, его конкурента Светлану Тихановскую — почти 15%.
В четырех районах Брестской области явка составила 95,7%, отметила Ермошина, Лукашенко там набрал почти 80%, Тихановская — 3,8%. В Гомельской области также отчитались четыре района, Лукашенко там набрал 90%, Тихановская — 3,2%.
Глава ЦИК перечислила еще несколько районов, у Лукашенко в некоторых из них более 90% голосов, у Тихановской — около 4%.
"(Тенденция) вырисовывается", — сказала Ермошина.
В 9.00 мск пройдет пресс-конференция ЦИК, на которой будет предоставлена актуальная информация об итогах выборов.
После окончания голосования в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Сотрудники правоохранительных органов принимают меры к пресечению беспорядков и задержанию демонстрантов. МВД заверило, что полностью контролирует ситуацию в Минске и других областных городах.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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Вот ты говоришь Майдан плохо. Но скажи, пожалуйста, что еще остается делать, когда выборы полностью фальсифицируются?
10 августа, 01:55
Aleksei Asdf
8411319150
Враньё!
10 августа, 00:29
Будущее Страны
74221147
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