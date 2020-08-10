https://ria.ru/20200810/1575566923.html
Тихановская победила по итогам голосования на участке в Варшаве
Светлана Тихановская с большим отрывом победила на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Варшаве, сообщил журналистам глава участковой... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T00:26
2020-08-10T00:29
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
варшава
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575559792.html
5
белоруссия
варшава
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, белоруссия, варшава, в мире