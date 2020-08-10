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Распространение нового коронавируса
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Минздрав объяснил, почему кальяны вреднее сигарет
Курение кальяна вреднее, чем курение сигарет, кроме того, через кальян может распространяться коронавирусная инфекция, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T01:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав объяснил, почему кальяны вреднее сигарет

00:25 10.08.2020 (обновлено: 01:13 10.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКальян
Кальян
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Курение кальяна вреднее, чем курение сигарет, кроме того, через кальян может распространяться коронавирусная инфекция, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе большое количество опасностей и в первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19", — говорится в сообщении.
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При этом плохая обработка кальяна может нести риски распространения не только коронавируса, но и туберкулеза, холеры и других опасных заболеваний, уточнили в пресс-службе.
Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян отметила, что курильщики кальяна за одну кальянную сессию поглощают во много раз больше дыма, чем курильщики сигарет, за час курения кальяна человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ, чем за время выкуривания одной сигареты.
"Курение кальяна также опасно для окружающих — пассивный курильщик кальяна наносит непоправимый вред своему здоровью, сопоставимый с вредом от активного курения", — подчеркнула Гамбарян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
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vv dok
700007
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