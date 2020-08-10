https://ria.ru/20200810/1575566887.html
Минздрав объяснил, почему кальяны вреднее сигарет
Курение кальяна вреднее, чем курение сигарет, кроме того, через кальян может распространяться коронавирусная инфекция, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T00:25
2020-08-10T01:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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https://ria.ru/20200731/1575236149.html
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Потому что бабло мимо казны идёт. Простому народу на это пофиг, а вот казнокрадам...
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Курение кальяна вреднее, чем курение сигарет, кроме того, через кальян может распространяться коронавирусная инфекция, сообщила пресс-служба Минздрава России
.
"Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе большое количество опасностей и в первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19", — говорится в сообщении.
При этом плохая обработка кальяна может нести риски распространения не только коронавируса, но и туберкулеза, холеры и других опасных заболеваний, уточнили в пресс-службе.
Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян отметила, что курильщики кальяна за одну кальянную сессию поглощают во много раз больше дыма, чем курильщики сигарет, за час курения кальяна человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ, чем за время выкуривания одной сигареты.
"Курение кальяна также опасно для окружающих — пассивный курильщик кальяна наносит непоправимый вред своему здоровью, сопоставимый с вредом от активного курения", — подчеркнула Гамбарян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.