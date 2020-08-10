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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575566746.html
В ходе протестов в Минске пострадали несколько человек
Несколько человек доставили в больницу после акций протестов в Минске, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на медицинские службы. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T01:58
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575393405.html
Всем пострадавшим - кружевные труселя и в ЕС.
30
Те кто отдавал преступные приказы должны отвечать.
27
9
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Милиция в Минске вытесняет протестующих за реку
Милиция в Минске вытесняет протестующих за реку
2020-08-10T00:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
минск, белоруссия, в мире

В ходе протестов в Минске пострадали несколько человек

00:20 10.08.2020 (обновлено: 01:58 10.08.2020)
20865
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Несколько человек доставили в больницу после акций протестов в Минске, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на медицинские службы.
"Да, есть пострадавшие", — сообщили Sputnik в экстренных службах, отметив, что несколько пострадавших доставлены в больницу.
Среди пострадавших — оператор информационного агентства Assosiated Press. Его доставили в больницу. Как уточнили в медучреждении, журналист может разговаривать и ходить самостоятельно. Сейчас он проходит обследование.
В то же время пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что оперативно-ситуационный штаб, созданный в связи с проведением президентских выборов, не имеет на данный момент информации о том, что во время проведения несанкционированных акций протеста в Минске пострадали сотрудники правоохранительных органов.
Акции протеста начались в некоторых белорусских городах после окончания голосования на президентских выборах, на которых, по данным ЦИК, с большим отрывом лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко.
В Минске, Витебске и Бресте накануне вечером начались задержания. Самая накаленная ситуация сложилась в столице. Там милиции пришлось применить водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Личный состав белорусской милиции переведен на усиленный вариант несения службы, привлечены дополнительные силы. МВД заверило, что полностью контролирует ситуацию в Минске и других областных городах.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
5634373470
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Президентские выборы в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Всем пострадавшим - кружевные труселя и в ЕС.
10 августа, 00:23
sizif8
20000010
Те кто отдавал преступные приказы должны отвечать.
10 августа, 00:26
Будущее Страны
14000112
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