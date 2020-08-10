В ходе протестов в Минске пострадали несколько человек

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Несколько человек доставили в больницу после акций протестов в Минске, передает Несколько человек доставили в больницу после акций протестов в Минске, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на медицинские службы.

"Да, есть пострадавшие", — сообщили Sputnik в экстренных службах, отметив, что несколько пострадавших доставлены в больницу.

Среди пострадавших — оператор информационного агентства Assosiated Press. Его доставили в больницу. Как уточнили в медучреждении, журналист может разговаривать и ходить самостоятельно. Сейчас он проходит обследование.

В то же время пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что оперативно-ситуационный штаб, созданный в связи с проведением президентских выборов, не имеет на данный момент информации о том, что во время проведения несанкционированных акций протеста в Минске пострадали сотрудники правоохранительных органов.

Акции протеста начались в некоторых белорусских городах после окончания голосования на президентских выборах, на которых, по данным ЦИК, с большим отрывом лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко

В Минске, Витебске Бресте накануне вечером начались задержания. Самая накаленная ситуация сложилась в столице. Там милиции пришлось применить водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Личный состав белорусской милиции переведен на усиленный вариант несения службы, привлечены дополнительные силы. МВД заверило, что полностью контролирует ситуацию в Минске и других областных городах.