Не успевшие проголосовать в Москве белорусы пожалуются в посольство

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Граждане Белоруссии, которые не успели проголосовать на выборах президента на участке в Москве, собираются подать жалобу в посольство в понедельник, заявила РИА Новости одна из избирателей, собравшихся у здания дипмиссии.
Вечером в воскресенье у здания белорусской дипмиссии на Маросейке прошел стихийный митинг. Его участники собрались подать жалобу в связи с тем, что посольство не услышало их призывы продлить голосование до 22.00.
"Жалобу все-таки подавать будем. Люди собираются сюда. Людей очень много. Было у многих ощущение, что посольство специально тормозило процесс. Могли бы гораздо быстрее все сделать", - сказала собеседница агентства.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%.
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