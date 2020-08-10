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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575566602.html
Не успевшие проголосовать в Москве белорусы пожалуются в посольство
Граждане Белоруссии, которые не успели проголосовать на выборах президента на участке в Москве, собираются подать жалобу в посольство в понедельник, заявила РИА РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T00:21
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
москва
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, москва, белоруссия, в мире

Не успевшие проголосовать в Москве белорусы пожалуются в посольство

00:15 10.08.2020 (обновлено: 00:21 10.08.2020)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоВыборы
Выборы
© РИА Новости / Виктор Толочко
Выборы. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Граждане Белоруссии, которые не успели проголосовать на выборах президента на участке в Москве, собираются подать жалобу в посольство в понедельник, заявила РИА Новости одна из избирателей, собравшихся у здания дипмиссии.
Вечером в воскресенье у здания белорусской дипмиссии на Маросейке прошел стихийный митинг. Его участники собрались подать жалобу в связи с тем, что посольство не услышало их призывы продлить голосование до 22.00.
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"Жалобу все-таки подавать будем. Люди собираются сюда. Людей очень много. Было у многих ощущение, что посольство специально тормозило процесс. Могли бы гораздо быстрее все сделать", - сказала собеседница агентства.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияВ мире
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