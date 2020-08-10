https://ria.ru/20200810/1575566573.html
Часть протестовавших у стелы в Минске переместилась в парк
Часть протестовавших у стелы в Минске переместилась в ближайший парк, сотрудники ОМОН сейчас пытаются оттеснить их оттуда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T00:14
2020-08-10T01:28
светлана тихановская
александр лукашенко
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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2
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Милиция в Минске вытесняет протестующих за реку
Милиция в Минске вытесняет протестующих за реку
2020-08-10T00:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире