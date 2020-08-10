https://ria.ru/20200810/1575566351.html
Явка на выборах президента Белоруссии составила 84,05%
Явка избирателей на выборах президента Белоруссии на 20.00 (совпадает с мск) составила 84,05%, сообщил в воскресенье ЦИК республики. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T00:02
2020-08-10T00:02
президентские выборы в белоруссии
минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире