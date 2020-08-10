Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575566351.html
Явка на выборах президента Белоруссии составила 84,05%
Явка избирателей на выборах президента Белоруссии на 20.00 (совпадает с мск) составила 84,05%, сообщил в воскресенье ЦИК республики. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T00:02
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575551255_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5320c19b1f390851b35b7760fb95805f.jpg
https://ria.ru/20200809/1575393405.html
3
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575551255_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5320c19b1f390851b35b7760fb95805f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575551255_154:0:2885:2048_1400x0_80_0_0_cf750acf7f0dd1770fc91567f78ef11f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575551255_495:0:2543:2048_1400x0_80_0_0_ea21508f06894b7e83d477c4c2a7297b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Явка на выборах президента Белоруссии составила 84,05%

00:02 10.08.2020
4693
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМужчина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Мужчина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента Белоруссии на 20.00 (совпадает с мск) составила 84,05%, сообщил в воскресенье ЦИК республики.
Согласно данным на сайте ЦИК, в Гомельской области явка составила 89,81%, в Могилевской – 90,44%, в Брестской – 91,97%, в Витебской - 82,73%, в Гродненской – 88,81%, в Минской – 84,53%, в Минске – 66,1%.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
1650336
Обсудить 3
Президентские выборы в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
В центре Минска прогремели несколько взрывов
ОМОН разгоняет протестующих в Минске
Милиция вытеснила протестующих с площади у стелы в Минске
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Протесты в Минске
Тихановская обратилась к силовикам и протестующим
Милиция в Минске вытесняет протестующих за реку
Часть протестовавших у стелы в Минске переместилась в парк
Применение светошумовых гранат в Минске
Милиция применяет слезоточивый газ на акции протеста в Минске
Применение светошумовых гранат в Минске
МВД Белоруссии заявило о распространении в интернете фейков о протестах
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская победила по итогам голосования на участке в Варшаве
Выборы
Не успевшие проголосовать в Москве белорусы пожалуются в посольство
В центре Минска силовики тянут человека за руки по земле
К стеле в центре Минска прибывают "скорые" и пожарные машины
ОМОН разгоняет протестующих в Минске
В МВД ответили на вопрос о пострадавших при протестах в Минске силовиках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко прокомментировал использование песни Цоя на празднике в Минске
Флаг ЛГБТ
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко сделал первое заявление после выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22Мишустин поручил мониторить ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
14:16МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске
14:16Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны
14:15Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта
14:12В России свободны 35% коек для больных коронавирусом
14:07Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса
14:04Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом
14:02Лукашенко заявил, что штаб оппозиции в ходе протестов попросил защиты
13:59В Москве около 60% пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно
13:56Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом
13:54Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
13:53Задержанного в Минске корреспондента Sputnik Беларусь освободили
13:52При пожаре на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
13:50Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео
13:48В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ "Курск" 12 августа
13:48Борющемуся с коронавирусом медперсоналу будут по-особому начислять стаж
13:47Официальный курс евро на вторник снизился на 35 копеек
13:40Штаб Тихановской предложил властям начать переговоры
13:39В московском храме опровергли информацию о нападении человека с ледорубом
13:36Ученые предсказали сокращение вырубки сибирских лесов
Лента новостейМолния