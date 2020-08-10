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Екатерина Волкова восхитила Сеть своим фото в купальнике
Актриса Екатерина Волкова (из популярного сериала "Воронины") восхитила подписчиков фото в купальнике. Снимок она опубликовала в своем инстаграме. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T00:19
2020-08-10T00:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, кино и сериалы, екатерина волкова (актриса), инстаграм, еда, стиль жизни
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актриса Екатерина Волкова (из популярного сериала "Воронины") восхитила подписчиков фото в купальнике. Снимок она опубликовала в своем инстаграме.
"Лучше августовского заката может быть только воскресный августовский закат. Никакого хаоса и спешки. По воскресеньям жизнь как будто замедляется, и можно расслышать свои мысли" – написала актриса.
У Екатерины Волковой весьма популярная страница в соцсети – более одного миллиона подписчиков. Многие из них поспешили оставить восхищенные комментарии под фото актрисы.
"Екатерина, наблюдаю за вами с выхода сериала, хочу сказать, что вы очень круто изменились. Красотка! Так держать!", "Самая лучшая", "Вы обаятельная и сексуальная женщина!", "Какая фигура!", "Огонь! Глаз не отвести!", "Вы сногсшибательны!" и так далее.
Актриса сейчас действительно в великолепной форме, она часто общается со своими многочисленными подписчиками в инстаграме и делится лайфками на самые разные темы (от рецептов правильного питания до проблем воспитания детей и взаимоотношений в семье).