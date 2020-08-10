Екатерина Волкова восхитила Сеть своим фото в купальнике

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актриса Екатерина Волкова (из популярного сериала "Воронины") восхитила подписчиков фото в купальнике. Снимок она опубликовала в своем инстаграме.

"Лучше августовского заката может быть только воскресный августовский закат. Никакого хаоса и спешки. По воскресеньям жизнь как будто замедляется, и можно расслышать свои мысли" – написала актриса.

У Екатерины Волковой весьма популярная страница в соцсети – более одного миллиона подписчиков. Многие из них поспешили оставить восхищенные комментарии под фото актрисы.

"Екатерина, наблюдаю за вами с выхода сериала, хочу сказать, что вы очень круто изменились. Красотка! Так держать!", "Самая лучшая", "Вы обаятельная и сексуальная женщина!", "Какая фигура!", "Огонь! Глаз не отвести!", "Вы сногсшибательны!" и так далее.