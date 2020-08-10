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Дело прививки. Факты, сначала доказанные, а потом опровергнутые наукой
По подсчетам специалистов ООН, вовремя сделанные прививки ежегодно спасают до трех миллионов жизней. Но некоторые отказываются от вакцинации, опасаясь побочных... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:16
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корь, биология, аутизм, рак, здоровье, открытия - риа наука, великобритания, нью-йорк (город), оон, сша

Дело прививки. Факты, сначала доказанные, а потом опровергнутые наукой

08:00 10.08.2020 (обновлено: 13:16 10.08.2020)
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. По подсчетам специалистов ООН, вовремя сделанные прививки ежегодно спасают до трех миллионов жизней. Но некоторые отказываются от вакцинации, опасаясь побочных эффектов, — и ссылаются на результаты исследований, опубликованные порой в ведущих научных журналах. РИА Новости разбирается, есть ли такие результаты на самом деле.

Привился от кори — заболел аутизмом

В 1998 году в журнале Lancet опубликовали статью, в ней говорилось, что прививка против кори, свинки и краснухи провоцирует развитие аутизма. Ученые во главе с британским врачом Эндрю Уэйкфилдом описали с десяток случаев, когда первые признаки заболевания проявились у детей в течение четырех недель после вакцинации.
По мнению авторов работы, ослабленный вирус кори расселялся в клетках кишечника, вызывал воспаление, а затем симптомы аутизма. Однако данные участников эксперимента не во всем совпадали с выписками из реальных историй болезни. После статьи в Lancet Главный медицинский совет Великобритании запросил документацию по всем детям, упоминавшимся в исследовании.
Примерно тогда же десять из 12 авторов статьи признались: полученные результаты не совсем объективны, а к работе над материалом привлекали знакомых антипрививочников. Более того, выяснилось, что само исследование проводили по заказу и на деньги фармакологической компании.
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В 2010 году эту статью отозвали из журнала, а Уэйкфилду запретили заниматься врачебной практикой. Параллельно ученые доказали на огромных выборках до 700 тысяч детей, что прививка от кори, краснухи и паротита не может спровоцировать аутизм ни при каких обстоятельствах. Однако посеянные семена дали обильные всходы: в 2018 году сразу в нескольких европейских странах произошли вспышки кори — из-за массовых отказов от вакцинации.

Воспаление мозга и бесплодие

Вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает рак шейки матки у женщин и колоректальный рак у мужчин. Прививки от ВПЧ массово делают недавно. Пионеры здесь — австралийцы: бесплатную вакцинацию они ввели в 2007 году. Уже через десять лет в стране уровень инфицированности среди женщин в возрасте от 18 до 24 лет сократился почти в 20 раз — с 22,7 до 1,5 процента. Предраковых патологий и рака шейки матки стало вдвое меньше.
Специалисты тогда прогнозировали, что к 2066 году это заболевание полностью исчезнет с Зеленого континента — если, конечно, планам не помешают антипрививочные настроения. Тем более что ученые сами подкинули противникам вакцинации "научные" аргументы.
Сначала в 2012 году филиппинские исследователи описали случаи развития аутоиммунных заболеваний — в частности, волчанки — через некоторое время после прививки. Шесть лет спустя канадские ученые опровергли эти выводы: проанализировали данные 300 тысяч девочек и не выявили ни одного подобного случая.
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Затем в 2016 году японские биологи обнародовали данные о повреждениях мозга, которые прививка от ВПЧ вызвала у мышей. Статья стала бы сенсацией, но специалисты нашли грубые ошибки: вакцину вводили животным в комплексе с токсинами и в очень высокой дозировке. Два года спустя статью с описанием эксперимента отозвали из журнала.
В 2018 году вышел материал профессора Городского университета Нью-Йорка (США) Гейл Делонг. Она утверждала, что вакцина против ВПЧ плохо влияет на репродуктивную функцию женщин. Изучив данные о восьми миллионах американок в возрасте 25-29 лет, она выяснила: женщины, привитые от вируса папилломы человека, беременеют реже. По ее мнению, дело в алюминии, который есть в вакцине. Скорее всего, он вызывает повреждение яичников и сбои менструального цикла, предположила исследовательница.
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Все бы ничего, но Делонг — профессор экономики и никогда не занималась медицинскими или биологическими исследованиями. А вот врачи и биологи сразу заметили нестыковки в ее версии. Японские специалисты отмечали: возможно, снижение рождаемости связано с тем, что женщины больше работают. За последние 14 лет средний возраст первородящей увеличился с 24,9 до 26,3 года, а это как раз та категория женщин, которая упоминалась в публикации Делонг.
Также критики нашли серьезные погрешности в анализе данных и признаки подтасовки результатов. В итоге в конце 2019 года статью Делонг отозвали.

Рак в комплекте с прививкой

Для создания вакцин часто используются вирусы, выращенные на клеточных культурах. Так, штаммы для сезонных прививок от гриппа выхаживают в куриных эмбрионах, а для инактивированной полиомиелитной вакцины — в культурах тканей почек обезьян.
Именно они и сыграли злую шутку. Клетки в противополиомиелитном препарате до 1980-х годов содержали обезьяний вирус SV40. Им заразились сотни миллионов людей, которых в детстве прививали от опасной инфекции.
CC BY-SA 3.0 / Phoebus87 / Люди, которых прививали от полиомиелита до 1980-х годов, оказались заражены обезьяним вирусом SV-40. Он содержался в вакцине. Этот вирус вызывает некоторые виды рака у грызунов, но считается безопасным для человека
Symian Virus
CC BY-SA 3.0 / Phoebus87 /
Люди, которых прививали от полиомиелита до 1980-х годов, оказались заражены обезьяним вирусом SV-40. Он содержался в вакцине. Этот вирус вызывает некоторые виды рака у грызунов, но считается безопасным для человека
Вирус SV40 считается безобидным и у приматов не вызывает серьезных заболеваний. Однако в 1994 году швейцарские ученые показали: SV40 может привести к развитию злокачественных опухолей — правда, только у крыс и хомячков. Но этого хватило, чтобы итальянские исследователи выдвинули гипотезу о связи некоторых видов рака с вакцинацией от полиомиелита.
Однако позже американские и датские исследователи опровергли это предположение. Более того, специалисты Национального института рака в США отмечают: "Накопленные эпидемиологические данные свидетельствуют: вирус SV40, вероятно, не провоцирует рак у людей".
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