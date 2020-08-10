Ставок больше нет: что случилось с банковскими вкладами

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Рубль дешевеет, а вклады практически не приносят доход. Ставки недотягивают и до пяти процентов, что едва покрывает инфляцию. Россияне закрывают депозиты, банки готовятся к оттоку клиентов. РИА Новости разбиралось, куда можно переложить средства с низким риском и под более высокий процент.

Рекордно низкие ставки

Доходность депозитов резко упала уже в апреле, когда ключевую ставку снизили до 5,5% годовых. В июне опустили до 4,5, сейчас — 4,25. И это не предел.

Конечно, доступные займы нужны и бизнесу, и населению. Но если Центробанк готов выдавать кредитным организациям дешевые деньги, привлекать новых вкладчиков им не так важно, и они уменьшают проценты.

По данным мониторинга регулятора, средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков во второй декаде июля опустилась до 4,55, тогда как еще в начале месяца была 4,63. Эксперты не исключают, что доходность рублевых депозитов упадет до четырех процентов, а в некоторых банках и ниже.

"К концу года возможно и 3,5% годовых, то есть на уровне инфляции. Значит, реальная ставка опустится до нуля или даже уйдет в отрицательную зону. В этом случае банковские вклады потеряют смысл и основное предназначение: они больше не смогут спасти денежные средства от обесценивания", — говорит РИА Новости аналитик QBF Ксения Лапшина.

Это подтверждают и сами банки. Как заявил заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, в итоге ситуация с депозитами вернется к состоянию середины 1990-х годов. Тогда инфляция превышала ставку по вкладам и их не воспринимали как инструмент защиты сбережений.

Инфляция с января по июнь — 3,21%, а по итогам года может составить 4,5-5%. Если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, проценты по депозитам упадут ниже инфляции.

По словам Печатникова, кредитные организации готовятся к оттоку вкладчиков. Как показало исследование Росгосстрах Банка и НАФИ, около трети россиян готовы забрать личные средства из банков при дальнейшем сокращении ставок.

Забирают деньги

Собственно, это уже началось. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в первом квартале года совокупная сумма депозитов физлиц размером от одного до 1,4 миллиона рублей сократилась на 2,4%, от 100 тысяч до миллиона — на 1,3%, а до 100 тысяч — на 6,7%.

Только в марте — апреле из 30 триллионов рублей, находящихся на депозитных счетах, забрали триллион. Тенденция сохраняется, но дело не только в снижении доходности.

"Повлияли издержки самоизоляции, люди тратят сбережения. К тому же меры, предложенные правительством и президентом, предусматривающие новые налоги на депозит и увеличение НДФЛ до 15 процентов для тех, чей доход выше пяти миллионов рублей в год, заставили многих перепрятать деньги под подушку", — говорит Виталий Манкевич, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Как прогнозирует аналитик, в 2021-м реальные ставки по вкладам могут стать отрицательными.

Куда вложиться

Главный вопрос: где еще можно разместить сбережения с относительно низким риском и приемлемой доходностью?

Альтернатива традиционным депозитам — инвестиционные и страховые вклады, где часть денег хранится на обычном депозите, а часть инвестируется.

"Так, Тинькофф банк запустил продукт "Инвесткопилка", с помощью которого можно вложить средства в фондовый рынок. А ВТБ реализовал вместе с "Яндексом" проект: в подписку "Плюс" добавили счет для инвестиций. При этом банки увеличат комиссионные доходы посредством продажи чужих финансовых продуктов, например страховок", — объясняет Сергей Леонидов, генеральный директор финансового маркетплейса "Сравни.ру".

По словам Станислава Дужинского, аналитика банка "Хоум Кредит", размещая сбережения и на дебетовых картах, и во вкладах, и в облигациях, удастся диверсифицировать их по срокам. Причем благодаря длительному сроку инвестиций клиент вознаграждается более высокой процентной ставкой.

Еще один вариант — открытие зарубежных счетов, но это подходит скорее состоятельным вкладчикам.

"Если у клиента есть достаточная сумма — от 100 тысяч долларов, то его с распростертыми объятиями примут швейцарские, люксембургские, лихтенштейнские, австрийские банки, равно как и банки Андорры, Монако", — уверяет Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting.

Еще варианты — покупка государственных облигаций, а также паевых инвестиционных фондов (ПИФы) с низкими степенями риска. Это годится и для не отличающихся высокой финансовой грамотностью консервативных инвесторов, склонных не столько к приумножению, сколько к сохранению средств.

Доходность облигаций примерно соответствует ключевой ставке ЦБ. При этом в Минфине ввели дополнительную премию по так называемым народным облигациям (ОФЗ-н), компенсирующую налог на купонный доход, который потребуется платить с 2021-го года по ставке 13%.

"Доходность ПИФов зависит от рискованности. Из наиболее надежных: фонд облигаций "Илья Муромец" принесет 12,27% годовых, фонд "Глобальное машиностроение" — 13,73, Фонд перспективных облигаций — 11,62", — указывает Григорий Вершинин, управляющий партнер Lavnik Investments.