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Ставок больше нет: что случилось с банковскими вкладами
Рубль дешевеет, а вклады практически не приносят доход. Ставки недотягивают и до пяти процентов, что едва покрывает инфляцию. Россияне закрывают депозиты, банки РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T08:05
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Ставки понижают, только кредиты не дешевеют. Банки накидывают «страховку», в итоге кредит идёт под те же 15-17%. Попробуй взять без страховки, опять процент выше
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"Впрочем, необдуманно забирать деньги из банка эксперты не рекомендуют." - нужно забирать обдуманно и быстро, если конечно эти деньги есть))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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пифы, депозиты, облигации, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), втб, экономика

Ставок больше нет: что случилось с банковскими вкладами

08:00 10.08.2020 (обновлено: 08:05 10.08.2020)
54597
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Рубль дешевеет, а вклады практически не приносят доход. Ставки недотягивают и до пяти процентов, что едва покрывает инфляцию. Россияне закрывают депозиты, банки готовятся к оттоку клиентов. РИА Новости разбиралось, куда можно переложить средства с низким риском и под более высокий процент.

Рекордно низкие ставки

Доходность депозитов резко упала уже в апреле, когда ключевую ставку снизили до 5,5% годовых. В июне опустили до 4,5, сейчас — 4,25. И это не предел.
Конечно, доступные займы нужны и бизнесу, и населению. Но если Центробанк готов выдавать кредитным организациям дешевые деньги, привлекать новых вкладчиков им не так важно, и они уменьшают проценты.
По данным мониторинга регулятора, средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков во второй декаде июля опустилась до 4,55, тогда как еще в начале месяца была 4,63. Эксперты не исключают, что доходность рублевых депозитов упадет до четырех процентов, а в некоторых банках и ниже.
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"К концу года возможно и 3,5% годовых, то есть на уровне инфляции. Значит, реальная ставка опустится до нуля или даже уйдет в отрицательную зону. В этом случае банковские вклады потеряют смысл и основное предназначение: они больше не смогут спасти денежные средства от обесценивания", — говорит РИА Новости аналитик QBF Ксения Лапшина.

Это подтверждают и сами банки. Как заявил заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, в итоге ситуация с депозитами вернется к состоянию середины 1990-х годов. Тогда инфляция превышала ставку по вкладам и их не воспринимали как инструмент защиты сбережений.
Инфляция с января по июнь — 3,21%, а по итогам года может составить 4,5-5%. Если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, проценты по депозитам упадут ниже инфляции.
По словам Печатникова, кредитные организации готовятся к оттоку вкладчиков. Как показало исследование Росгосстрах Банка и НАФИ, около трети россиян готовы забрать личные средства из банков при дальнейшем сокращении ставок.
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Забирают деньги

Собственно, это уже началось. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в первом квартале года совокупная сумма депозитов физлиц размером от одного до 1,4 миллиона рублей сократилась на 2,4%, от 100 тысяч до миллиона — на 1,3%, а до 100 тысяч — на 6,7%.

Только в марте — апреле из 30 триллионов рублей, находящихся на депозитных счетах, забрали триллион. Тенденция сохраняется, но дело не только в снижении доходности.

"Повлияли издержки самоизоляции, люди тратят сбережения. К тому же меры, предложенные правительством и президентом, предусматривающие новые налоги на депозит и увеличение НДФЛ до 15 процентов для тех, чей доход выше пяти миллионов рублей в год, заставили многих перепрятать деньги под подушку", — говорит Виталий Манкевич, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей.
Как прогнозирует аналитик, в 2021-м реальные ставки по вкладам могут стать отрицательными.
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Куда вложиться

Главный вопрос: где еще можно разместить сбережения с относительно низким риском и приемлемой доходностью?

Альтернатива традиционным депозитам — инвестиционные и страховые вклады, где часть денег хранится на обычном депозите, а часть инвестируется.

"Так, Тинькофф банк запустил продукт "Инвесткопилка", с помощью которого можно вложить средства в фондовый рынок. А ВТБ реализовал вместе с "Яндексом" проект: в подписку "Плюс" добавили счет для инвестиций. При этом банки увеличат комиссионные доходы посредством продажи чужих финансовых продуктов, например страховок", — объясняет Сергей Леонидов, генеральный директор финансового маркетплейса "Сравни.ру".
По словам Станислава Дужинского, аналитика банка "Хоум Кредит", размещая сбережения и на дебетовых картах, и во вкладах, и в облигациях, удастся диверсифицировать их по срокам. Причем благодаря длительному сроку инвестиций клиент вознаграждается более высокой процентной ставкой.
Еще один вариант — открытие зарубежных счетов, но это подходит скорее состоятельным вкладчикам.
"Если у клиента есть достаточная сумма — от 100 тысяч долларов, то его с распростертыми объятиями примут швейцарские, люксембургские, лихтенштейнские, австрийские банки, равно как и банки Андорры, Монако", — уверяет Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting.
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Еще варианты — покупка государственных облигаций, а также паевых инвестиционных фондов (ПИФы) с низкими степенями риска. Это годится и для не отличающихся высокой финансовой грамотностью консервативных инвесторов, склонных не столько к приумножению, сколько к сохранению средств.
Доходность облигаций примерно соответствует ключевой ставке ЦБ. При этом в Минфине ввели дополнительную премию по так называемым народным облигациям (ОФЗ-н), компенсирующую налог на купонный доход, который потребуется платить с 2021-го года по ставке 13%.

"Доходность ПИФов зависит от рискованности. Из наиболее надежных: фонд облигаций "Илья Муромец" принесет 12,27% годовых, фонд "Глобальное машиностроение" — 13,73, Фонд перспективных облигаций — 11,62", — указывает Григорий Вершинин, управляющий партнер Lavnik Investments.

Впрочем, необдуманно забирать деньги из банка эксперты не рекомендуют. Депозит — это пока самый простой и надежный финансовый инструмент. Поэтому, перед тем как пробовать альтернативы, нужно обязательно изучить механизм их действия и вкладывать те суммы, которых вы готовы лишиться. Например, проанализировать покупку ОФЗ и индексных фондов ETF. А чтобы не потерять на курсовой разнице и диверсифицировать риски, есть мультивалютные вклады и счета.
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ПИФыДепозитыОблигацииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)ВТБЭкономика
Популярные комментарии
Ставки понижают, только кредиты не дешевеют. Банки накидывают «страховку», в итоге кредит идёт под те же 15-17%. Попробуй взять без страховки, опять процент выше
10 августа, 09:10
ИБИван Буковски
2710201
"Впрочем, необдуманно забирать деньги из банка эксперты не рекомендуют." - нужно забирать обдуманно и быстро, если конечно эти деньги есть))
10 августа, 08:43
agent_anonimus
2250001
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