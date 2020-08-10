Без боли после операций: как работает радиочастотная денервация

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В столичной больнице имени Вересаева появилось оборудование, которое позволяет избавиться от болевых ощущений после операций. Прибор используют в тех случаях, когда терапия уже не помогает.

Принцип работы оборудования основан на воздействии тока на нервные окончания. Специальный генератор их запаивает, что позволяет прервать передачу отвечающих за болевые ощущения импульсов в мозг.

Уточняется, что процедура является малоинвазивной и выполняется под местной анестезией. Как правило, продолжительность воздействия составляет около 30-60 минут, сообщается на портале mos.ru.

Как пояснили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы, оборудование по купированию боли показано при ряде заболеваний. При этом методика особенно эффективна для лечения пожилых людей, которым открытое оперативное лечение противопоказано из-за множества сопутствующих заболеваний.

"Радиочастотная денервация показала высокую эффективность в лечении пациентов со спондилоартрозом, синдромом фасеточных суставов, болью в копчике, невралгией тройничного нерва, а также при стенозе позвоночного канала", — отметили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Отмечается, что данный метод обезболивания срабатывает примерно в 70 процентах случаев. Конечный результат зависит от многих факторов, ключевые из них — догоспитальный отбор пациентов и индивидуальные особенности человека.

После использования радиочастотного генератора пациент избавляется от болевого синдрома на несколько лет. Кроме того, снижается риск развития побочных эффектов, например образования язв желудочно-кишечного тракта.

Процедуру необходимо проводить строго по показаниям, а попасть на нее могут пациенты с направлением от нейрохирурга. В департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что радиочастотная деструкция доступна в рамках ОМС, но также можно получить лечение на платной основе.