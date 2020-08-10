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"Вся надежда на перемирие": что происходит в Донбассе
Взаимное наблюдение, разведывательные вылазки, тревожное ожидание по обе стороны фронта — бессрочное перемирие, объявленное в Донбассе ровно две недели назад, с РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T08:03
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир зеленский
андрей бабицкий
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, андрей бабицкий, безопасность

"Вся надежда на перемирие": что происходит в Донбассе

08:00 10.08.2020 (обновлено: 08:03 10.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоОполченцы у стелы на въезде в Донецк
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Взаимное наблюдение, разведывательные вылазки, тревожное ожидание по обе стороны фронта — бессрочное перемирие, объявленное в Донбассе ровно две недели назад, с трудом, но держится. Серьезных обстрелов не было. Тем не менее автоматные очереди и взрывы на линии соприкосновения периодически слышны. О том, насколько хватит терпения противоборствующих сторон, — в материале РИА Новости.

"Относительно тихо"

Противники договорились о полном запрете на ведение огня и размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также на наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Нарушители несут ответственность вплоть до уголовной. С инициативой перемирия выступил Киев. Противники президента, требующие военного решения "донбасского вопроса", обвинили главу государства в "капитуляции".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции в Киеве против перемирия на Донбассе
Участники акции в Киеве против перемирия на Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции в Киеве против перемирия на Донбассе
Около 500 человек вышли на митинг. В офис Владимира Зеленского передали список требований, одно из которых: "не вступать в сговор с оккупантами". Эксперты считают, что перемирие долго не продержится. Ведь официальный Киев хоть и контролирует армию, вряд ли способен удержать от нарушения режима прекращения огня многочисленные добровольческие формирования, состоящие из националистов-радикалов.
И действительно, территорию ДНР обстреляли уже вечером 27 июля — в день объявления перемирия. “С утра над нами летали украинские беспилотники, — рассказывает жительница села Спартак Светлана Никифорова. — Днем все было спокойно, а ближе к восьми вечера по окраине начали стрелять. Военные говорят, украинцы применили противотанковые гранатометы. Обошлось без погибших и раненых, но осколки залетели в несколько дворов. С тех пор все тихо. Со стороны позиций ВСУ периодически слышны автоматные очереди, но это не по нам. Видимо, тренируются”.
Военнослужащие в Донбассе
6 августа, 16:37Сказано в эфире
"Второй Нюрнберг". Военный эксперт о действиях ВСУ в ДонбассеДНР предоставила доказательства нарушения Киевом конвенции о запрете противопехотных мин. В эфире радио Sputnik военный обозреватель, член аналитической службы Донбасса Юрий Котенок прокомментировал ситуацию.
Двумя днями позже, 29 июля, ВСУ вновь нарушили перемирие. Огонь вели из стрелкового оружия по направлению Авдеевка — Яковлевка. ЛНР обстреляли 30 июля. По словам начальника управления Народной милиции республики Яна Лещенко, это был ручной противотанковый гранатомет, целились по позициям ополчения в районе Голубовского. Позже военнослужащие ВСУ еще два раза открывали огонь из стрелкового оружия.
"В целом у нас тишина, — говорит боец Народной милиции ЛНР с позывным Коршун, занимающий позицию в одном из сел на линии соприкосновения. — Они не стреляют, мы не стреляем. Периодически по ночам видим их разведчиков на нейтральной полосе, но огня не открываем. Пусть смотрят, "активничают". Если нарушат режим, нам есть чем ответить".

Обстрелы "в молоко"

Тем не менее о полном прекращении огня говорить не приходится. Уже 1 августа специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ сообщила, что зафиксировали 225 нарушений. Но за две недели на линии фронта ничего серьезно не разрушено, нет убитых и раненых. Стреляют в большинстве случаев "для острастки"или для того, чтобы "выпустить пар".
В МИД России рассчитывают, что перемирие сохранится и станет важным шагом на пути к выполнению Минских соглашений, а в конечном счете и урегулированию внутриукраинского конфликта. Об этом сказал заместитель директора департамента и печати ведомства Алексей Зайцев.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Впрочем, ВСУ не прекращают военную деятельность вдоль линии соприкосновения. Пятого августа в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские силовики активно минируют прифронтовую территорию. В частности, саперы 36-й бригады установили 13 противотанковых мин в районе населенного пункта Водяное.
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, украинцы используют перемирие для скрытной переброски боевой техники к линии фронта. Осадчий уточнил, что на железнодорожную станцию в подконтрольное украинским силовикам Рубежное прибыл зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Кроме того, в непризнанной республике регулярно отмечают активность диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Привлечь электорат

Надо заметить, даже на такое перемирие Киев согласился не сразу. Делегации ЛНР и ДНР предлагали его еще полгода назад, но украинцы отказывались. По мнению публициста Андрея Бабицкого, проживающего в Донецке с 2015-го, сейчас они на это пошли исключительно из политических соображений.
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
1 августа, 20:57
ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе
“Думаю, в преддверии местных выборов, которые состоятся в конце октября, Зеленскому потребовалась поддержка его электората — тех, кто голосовал за него на президентских выборах, — полагает Бабицкий. — А эти люди, согласно соцопросам, прежде всего хотят мира в Донбассе. Это их основное требование. Они видели в Зеленском президента мира. Собственно, поэтому его и избрали. Мне кажется, это очень хороший и точно рассчитанный ход”.
Минувшие две недели — один из самых продолжительных периодов относительного спокойствия за все время гражданской войны. Однако эксперт напомнил, что за годы конфликта заключили порядка 20 перемирий, которые неизменно срывались сторонниками силового урегулирования ситуации в Донбассе. И неизвестно, что будет после октябрьских выборов.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкТанк Народной милиции ДНР
Танк Народной милиции ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Танк Народной милиции ДНР
Как подчеркнул на прошлой неделе глава Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Алексей Кочетков, угроза войны в Донбассе сохранится до тех пор, пока “незалежная” не прекратит заигрывать с экстремистами.
По его мнению, в случае дальнейшего углубления кризиса власть в стране могут захватить лидеры неонацистов, которые не оставляют планов повоевать с Россией руками сограждан. Сами радикалы при этом собираются выполнять функции "заградительных отрядов" и "бригад зачистки".
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийАндрей БабицкийБезопасность
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