В Мумбаи на тропинке заметили огромного питона

Змея была замечена в природном парке Махараштра – это оазис посреди трущоб и небоскребов крупнейшего города страны. Местные жители во время прогулки увидели, как на тропинку из зелени выполз трехметровый питон. Он не ядовитый, но из-за своих немалых размеров все равно вызвал ужас у свидетелей.