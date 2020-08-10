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В Мумбаи на тропинке заметили огромного питона
Местных жителей Мумбаи напугало появление трехметрового питона на пешеходной тропинке, сообщает NDTV. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T02:58
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353
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туризм, змеи, новости - туризм, махараштра, индия

В Мумбаи на тропинке заметили огромного питона

02:56 10.08.2020 (обновлено: 02:58 10.08.2020)
3161
CC0 / Public Domain/AussieLegend / Оливковый питон
Оливковый питон
CC0 / Public Domain/AussieLegend /
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Местных жителей Мумбаи напугало появление трехметрового питона на пешеходной тропинке, сообщает NDTV.
Змея была замечена в природном парке Махараштра – это оазис посреди трущоб и небоскребов крупнейшего города страны. Местные жители во время прогулки увидели, как на тропинку из зелени выполз трехметровый питон. Он не ядовитый, но из-за своих немалых размеров все равно вызвал ужас у свидетелей.
В парке Махарашрта живет 120 разновидностей птиц, растет более 14 тысяч видов растений и обитает большая популяция рептилий.
Видео со змеей выложили в социальную сеть, где пользователи посочувствовали прохожим. Зрелище пугающее и неожиданное.
Змея, обнаруженная в туалете Миранды Стюарт в Форт-Коллинс
6 августа, 02:32Туризм
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