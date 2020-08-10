Британские дизайнеры показали самолеты будущего

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Британские разработчики показали концептуальный дизайн салона самолетов будущего, сообщает Британские разработчики показали концептуальный дизайн салона самолетов будущего, сообщает The Sun

Основной упор в его разработке сделали на том, чтобы защитить путешественников от распространения инфекций. Инновационный стиль также должен повысить уровень гигиены и улучшить качество полета. Для изготовления сидений будут использовать материал с методами очистки ультрафиолетом, чтобы убивать коронавирус.

Изменятся также названия: экономкласс станет именоваться Pure Skies Zones, а бизнес — Pure Skies Rooms. Некоторые места в экономклассе будущего будут распределены в шахматном порядке, чтобы снизить уровень контакта между пассажирами. Развлекательного телевидения больше не будет, ему на смену придет возможность подключить смартфон к розетке, вмонтированной в кресло, и смотреть свой личный контент.

Также в спинку сидения будет встроена беспроводная зарядка. Карманов, где лежат буклеты, не будет, так как в них скапливается много мусора и вредных бактерий. Вместо них сделают сменные пакеты с защелкой. В Pure Skies Rooms будут оборудованы личные шкафы, занавески и телевизоры с большим экраном.