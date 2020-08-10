https://ria.ru/20200810/1575494911.html
Британские дизайнеры показали самолеты будущего
Британские разработчики показали концептуальный дизайн салона самолетов будущего, сообщает The Sun. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T00:17
2020-08-10T12:32
туризм
коронавирус covid-19
туризм
самолеты
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575487162_0:115:1699:1071_1400x0_80_0_0_20800f00c38bb3bc0c1ffba38418d3db.jpg
https://ria.ru/20200728/1575000054.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575487162_0:115:1699:1071_1400x0_80_0_0_20800f00c38bb3bc0c1ffba38418d3db.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575487162_60:0:1640:1185_1400x0_80_0_0_2cccc63f4cefabf8f8c02e84a0e27747.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575487162_257:0:1442:1185_1400x0_80_0_0_4f0b6c4beab961e85b4c74fd9cca5d0b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, самолеты, новости - туризм
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Британские разработчики показали концептуальный дизайн салона самолетов будущего, сообщает The Sun
.
Основной упор в его разработке сделали на том, чтобы защитить путешественников от распространения инфекций. Инновационный стиль также должен повысить уровень гигиены и улучшить качество полета. Для изготовления сидений будут использовать материал с методами очистки ультрафиолетом, чтобы убивать коронавирус.
Изменятся также названия: экономкласс станет именоваться Pure Skies Zones, а бизнес — Pure Skies Rooms. Некоторые места в экономклассе будущего будут распределены в шахматном порядке, чтобы снизить уровень контакта между пассажирами. Развлекательного телевидения больше не будет, ему на смену придет возможность подключить смартфон к розетке, вмонтированной в кресло, и смотреть свой личный контент.
Также в спинку сидения будет встроена беспроводная зарядка. Карманов, где лежат буклеты, не будет, так как в них скапливается много мусора и вредных бактерий. Вместо них сделают сменные пакеты с защелкой. В Pure Skies Rooms будут оборудованы личные шкафы, занавески и телевизоры с большим экраном.
Планируется, что проект будет реализован через три года.