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Британские дизайнеры показали самолеты будущего
Британские разработчики показали концептуальный дизайн салона самолетов будущего, сообщает The Sun. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус covid-19, туризм, самолеты, новости - туризм

Британские дизайнеры показали самолеты будущего

00:17 10.08.2020 (обновлено: 12:32 10.08.2020)
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© Фото : PriestmanGoodeКонцепт дизайна салона самолета от компании PriestmanGoode
Концепт дизайна салона самолета от компании PriestmanGoode
© Фото : PriestmanGoode
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Британские разработчики показали концептуальный дизайн салона самолетов будущего, сообщает The Sun.
Основной упор в его разработке сделали на том, чтобы защитить путешественников от распространения инфекций. Инновационный стиль также должен повысить уровень гигиены и улучшить качество полета. Для изготовления сидений будут использовать материал с методами очистки ультрафиолетом, чтобы убивать коронавирус.
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Изменятся также названия: экономкласс станет именоваться Pure Skies Zones, а бизнес — Pure Skies Rooms. Некоторые места в экономклассе будущего будут распределены в шахматном порядке, чтобы снизить уровень контакта между пассажирами. Развлекательного телевидения больше не будет, ему на смену придет возможность подключить смартфон к розетке, вмонтированной в кресло, и смотреть свой личный контент.
Также в спинку сидения будет встроена беспроводная зарядка. Карманов, где лежат буклеты, не будет, так как в них скапливается много мусора и вредных бактерий. Вместо них сделают сменные пакеты с защелкой. В Pure Skies Rooms будут оборудованы личные шкафы, занавески и телевизоры с большим экраном.
Планируется, что проект будет реализован через три года.
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