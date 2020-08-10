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https://ria.ru/20200810/1575492478.html
Самый верный мачо. Антонио Бандерасу — 60
Сегодня юбилей отмечает главный Зорро и самый “Отчаянный” испанец Голливуда — Антонио Бандерас, покоривший “фабрику грез”, не зная ни слова по-английски и не... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T08:07
что посмотреть
мелани гриффит
кино и сериалы
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фото, что посмотреть , мелани гриффит, кино и сериалы, знаменитости, антонио бандерас, звезды, кино, том круз, мадонна чикконе, педро альмодовар

Самый верный мачо. Антонио Бандерасу — 60

08:00 10.08.2020 (обновлено: 08:07 10.08.2020)
21626
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня юбилей отмечает главный Зорро и самый “Отчаянный” испанец Голливуда — Антонио Бандерас, покоривший “фабрику грез”, не зная ни слова по-английски и не без влиятельных покровителей. О том, почему знаменитый актер не стал звездой футбола, как благодаря южному темпераменту застолбил за собой амплуа латиноамериканского любовника и что он считает главным украшением женщины, — в фотоленте РИА Новости.
© Alphaville S.A. (1982)

Основное имя актера, данное ему при рождении, — Хосе. Так до сих пор, да еще и с ударением на первый слог, его называют близкие. Однако для карьеры он предпочел свое второе имя, Антонио. А еще по паспорту он сеньор Домингес: взял псевдоним в честь девичьей фамилии матери — “Бандера", добавив для звучности в конце "с". Получилось изящно, ведь по-испански означает "знамена", а если переводить с арабского диалекта — по семейной легенде предки Антонио по материнской линии происходят из знатного восточного рода — "защитник угнетенных".

Кадр из фильма Лабиринт страстей
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Основное имя актера, данное ему при рождении, — Хосе. Так до сих пор, да еще и с ударением на первый слог, его называют близкие. Однако для карьеры он предпочел свое второе имя, Антонио. А еще по паспорту он сеньор Домингес: взял псевдоним в честь девичьей фамилии матери — “Бандера", добавив для звучности в конце "с". Получилось изящно, ведь по-испански означает "знамена", а если переводить с арабского диалекта — по семейной легенде предки Антонио по материнской линии происходят из знатного восточного рода — "защитник угнетенных".

© Alphaville S.A. (1982)
© Cinergi Pictures Entertainment Inc. (1996)

Отец Бандераса был уважаемым агентом тайной полиции: ловил контрабандистов, которые часто пытались возить запрещенку через порт Малаги. Однажды бравому офицеру даже доверили охранять первую леди Аргентины Эву Перон, посетившую город с дипломатическим визитом. Вряд ли дон Домингес мог представить, что спустя годы его сын сыграет в посвященном красавице-диктаторше байопике “Эвита” (в роли самой мадам Перон снялась Мадонна).

Кадр из фильма Эвита
2 из 13

Отец Бандераса был уважаемым агентом тайной полиции: ловил контрабандистов, которые часто пытались возить запрещенку через порт Малаги. Однажды бравому офицеру даже доверили охранять первую леди Аргентины Эву Перон, посетившую город с дипломатическим визитом. Вряд ли дон Домингес мог представить, что спустя годы его сын сыграет в посвященном красавице-диктаторше байопике “Эвита” (в роли самой мадам Перон снялась Мадонна).

© Cinergi Pictures Entertainment Inc. (1996)
© AFP 2020 / Jorge Guerrero

Как и большинство мальчишек во дворе, маленький Хосе видел себя футболистом. В юности он три года играл за местный клуб “Малага”, а сейчас болеет за “Реал Мадрид”, почетным членом которого является. Спортивная карьера не сложилась из-за травмы — Бандерас сломал ногу на тренировке. Его бывший тренер уточняет: паренек был, конечно, талантлив, но уж слишком вежлив с соперниками на поле.

Актер Антонио Бандерас на футбольном матче между Малагой и Валенсией
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Как и большинство мальчишек во дворе, маленький Хосе видел себя футболистом. В юности он три года играл за местный клуб “Малага”, а сейчас болеет за “Реал Мадрид”, почетным членом которого является. Спортивная карьера не сложилась из-за травмы — Бандерас сломал ногу на тренировке. Его бывший тренер уточняет: паренек был, конечно, талантлив, но уж слишком вежлив с соперниками на поле.

© AFP 2020 / Jorge Guerrero
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Зато изящные манеры очень пригодились потом. Посмотрев в 17 лет мюзикл "Волосы" в исполнении труппы местного театра, Бандерас решил стать актером. Играл на улицах, а через три года перебрался в Мадрид, где ему, как и большинству амбициозных провинциалов, пришлось отчаянно пробиваться наверх, подрабатывая швейцаром, барменом, официантом и даже сиделкой. В начале карьеры будущий голливудский мачо не боялся браться за рискованные роли. Впрочем, именно благодаря этой смелости его и заметил режиссер Педро Альмодовар, который пришел посмотреть на молодое дарование в спектакле "Эдуард II", где Антонио играл любовника английского короля.

Режиссер Педро Альмодовар и актеры Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на фотосессии фильма Боль и слава в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
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Зато изящные манеры очень пригодились потом. Посмотрев в 17 лет мюзикл "Волосы" в исполнении труппы местного театра, Бандерас решил стать актером. Играл на улицах, а через три года перебрался в Мадрид, где ему, как и большинству амбициозных провинциалов, пришлось отчаянно пробиваться наверх, подрабатывая швейцаром, барменом, официантом и даже сиделкой. В начале карьеры будущий голливудский мачо не боялся браться за рискованные роли. Впрочем, именно благодаря этой смелости его и заметил режиссер Педро Альмодовар, который пришел посмотреть на молодое дарование в спектакле "Эдуард II", где Антонио играл любовника английского короля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© DreamWorks Animation (2004)

Вопреки протестам открывшего его Альмодовара, испанец уехал покорять США. Он практически не знал английского и для первого кастинга в фильме "Короли мамбо" просто вызубрил роль на слух. А когда режиссер попросил его показать что-то еще, заливисто рассмеялся. Но видимо, сработало природное обаяние, потому что роль Бандерас все-таки получил. Язык Шекспира с тех пор он освоил великолепно, но от акцента окончательно не избавился. Это теперь его фишка, которую он передал своему любимому Коту в сапогах из мультфильма "Шрек". Кстати, для испанской версии ленты, сохраняя провинциальный шарм этого персонажа, актер придумал произносить реплики с родным андалузским выговором. 

Кадр из мультфильма Шрэк 2
5 из 13

Вопреки протестам открывшего его Альмодовара, испанец уехал покорять США. Он практически не знал английского и для первого кастинга в фильме "Короли мамбо" просто вызубрил роль на слух. А когда режиссер попросил его показать что-то еще, заливисто рассмеялся. Но видимо, сработало природное обаяние, потому что роль Бандерас все-таки получил. Язык Шекспира с тех пор он освоил великолепно, но от акцента окончательно не избавился. Это теперь его фишка, которую он передал своему любимому Коту в сапогах из мультфильма "Шрек". Кстати, для испанской версии ленты, сохраняя провинциальный шарм этого персонажа, актер придумал произносить реплики с родным андалузским выговором. 

© DreamWorks Animation (2004)
© Hunter/Gratzner Industries Inc. (1994)

В истории “фабрики грез” он стал третьим известным испанцем — после звезды немого кино Антонио Морено и актрисы Сары Монтьель. Дебют был не слишком удачным, но, так как актер не отказался сняться в рекламе джинсов, автобусы с которой колесили по Нью-Йорку, продюсеры о нем не забыли. И вскоре посыпались предложения: в "Филадельфии" он играл с Томом Хэнксом, в "Доме духов" — с Мэрил Стрип и Джереми Айронсом. В "Интервью с вампиром" настолько сдружился с Томом Крузом и Брэдом Питтом, что выходные во время съемок троица проводила вместе, устраивая гонки на феррари. 

Кадр из фильма Интервью с вампиром
6 из 13

В истории “фабрики грез” он стал третьим известным испанцем — после звезды немого кино Антонио Морено и актрисы Сары Монтьель. Дебют был не слишком удачным, но, так как актер не отказался сняться в рекламе джинсов, автобусы с которой колесили по Нью-Йорку, продюсеры о нем не забыли. И вскоре посыпались предложения: в "Филадельфии" он играл с Томом Хэнксом, в "Доме духов" — с Мэрил Стрип и Джереми Айронсом. В "Интервью с вампиром" настолько сдружился с Томом Крузом и Брэдом Питтом, что выходные во время съемок троица проводила вместе, устраивая гонки на феррари. 

© Hunter/Gratzner Industries Inc. (1994)
© AFP 2020 / Valery Hache

Рост Антонио Бандераса, согласно большинству источников, — 174 сантиметра, но это не точно. Дело в том, что актер хочет казаться выше, поэтому почти всегда носит ботинки на толстой подошве или с каблуками — иногда настолько высокими, что это становится объектом шуток в Сети. К своей внешности киношный Зорро вообще относится довольно самокритично. Повторяет, что это только в Голливуде он работает вечным мачо, а в родной Малаге из толпы ничем не выделяется: там кругом такие же небритые брюнеты со взглядом с поволокой. 

Актер Антонио Бандерас на фотоколле в Каннах
7 из 13

Рост Антонио Бандераса, согласно большинству источников, — 174 сантиметра, но это не точно. Дело в том, что актер хочет казаться выше, поэтому почти всегда носит ботинки на толстой подошве или с каблуками — иногда настолько высокими, что это становится объектом шуток в Сети. К своей внешности киношный Зорро вообще относится довольно самокритично. Повторяет, что это только в Голливуде он работает вечным мачо, а в родной Малаге из толпы ничем не выделяется: там кругом такие же небритые брюнеты со взглядом с поволокой. 

© AFP 2020 / Valery Hache
© Sputnik / Асатур Есаянц

Хитро улыбаясь, актер твердит, что он однолюб и примерный семьянин, но публика с удовольствием смакует слухи о его новых романах. С первой супругой, искусствоведом и начинающей актрисой по имени Ана Леса, он расстался из-за ее страстного увлечения буддизмом: решительно “не мог видеть в доме цветок лотоса вместо жены”. Со второй, Мелани Гриффит, прожил почти двадцать лет. Они развелись на удивление мирно, без скандалов и некрасивого выяснения отношений. Сейчас актер счастлив с инвестиционным банкиром Николь Кимпель. Именно она, утверждает Бандерас, спасла ему жизнь в 2017 году: вовремя вызвала врача, когда у Антонио случился сердечный приступ. 

Актер Антонио Бандерас и его девушка, инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел на красной дорожке премьеры фильма Педро Альмодовара Боль и слава в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
8 из 13

Хитро улыбаясь, актер твердит, что он однолюб и примерный семьянин, но публика с удовольствием смакует слухи о его новых романах. С первой супругой, искусствоведом и начинающей актрисой по имени Ана Леса, он расстался из-за ее страстного увлечения буддизмом: решительно “не мог видеть в доме цветок лотоса вместо жены”. Со второй, Мелани Гриффит, прожил почти двадцать лет. Они развелись на удивление мирно, без скандалов и некрасивого выяснения отношений. Сейчас актер счастлив с инвестиционным банкиром Николь Кимпель. Именно она, утверждает Бандерас, спасла ему жизнь в 2017 году: вовремя вызвала врача, когда у Антонио случился сердечный приступ. 

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Фото : Предоставлено "PR Агентство Sarafan"

Антонио — отчим Дакоты Джонсон, звезды “Пятидесяти оттенков серого”, которую он воспитывал с шести лет: с падчерицей у него прекрасные отношения, и он первый поздравляет ее с успехами. Родная дочь Бандераса и Мелани Гриффит, Стелла, тоже решила пойти по стопам отца и стать актрисой. Любопытно, что он просил детей не говорить одноклассникам, кто их папа, так что появление знаменитости на выпускном было для школьников сюрпризом.

Антонио Бандерас на съемках фильма На грани
9 из 13

Антонио — отчим Дакоты Джонсон, звезды “Пятидесяти оттенков серого”, которую он воспитывал с шести лет: с падчерицей у него прекрасные отношения, и он первый поздравляет ее с успехами. Родная дочь Бандераса и Мелани Гриффит, Стелла, тоже решила пойти по стопам отца и стать актрисой. Любопытно, что он просил детей не говорить одноклассникам, кто их папа, так что появление знаменитости на выпускном было для школьников сюрпризом.

© Фото : Предоставлено "PR Агентство Sarafan"
© Прожекторперисхилтон на YouTube

Самое неудачное интервью, по мнению Бандераса, у него было в России, на программе "Прожекторперисхилтон" в 2011 году. По словам актера, четверо бойких ведущих шоу со странным названием постоянно шутили, не давая ему вставить ни слова. Вдобавок переводчица в наушнике заливисто смеялась, так что он почти не понимал, что происходит. Зато в конце выпуска актер страстно исполнил знаменитую композицию Besame mucho.

Стоп-кадр передачи Прожекторперисхилтон. Выпуск от 01.10.2011
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Самое неудачное интервью, по мнению Бандераса, у него было в России, на программе "Прожекторперисхилтон" в 2011 году. По словам актера, четверо бойких ведущих шоу со странным названием постоянно шутили, не давая ему вставить ни слова. Вдобавок переводчица в наушнике заливисто смеялась, так что он почти не понимал, что происходит. Зато в конце выпуска актер страстно исполнил знаменитую композицию Besame mucho.

© Прожекторперисхилтон на YouTube
© AP Photo / David Ramos

Бандерас — не только актер, режиссер, продюсер и певец, но и успешный предприниматель. В 2015-м отучился в известном лондонском колледже дизайна Сент-Мартинс, где прошел курс кройки и шитья мужской одежды, а уже через год представил свою первую коллекцию. Еще Антонио владеет расположенной недалеко от Мадрида винодельней Anta Banderas, где производят довольно демократичные по цене вина. Один из самых давних его бизнесов — одноименная марка духов, основанная в 1997 году. Актер признается, что ароматы всегда были для него не просто увлечением — они помогают вернуться в то беззаботное время, когда он был простым мальчишкой из Малаги. 

Актер Антонио Бандерас едет на скутере во время соревнований MotoGP в Каталонии, Испания
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Бандерас — не только актер, режиссер, продюсер и певец, но и успешный предприниматель. В 2015-м отучился в известном лондонском колледже дизайна Сент-Мартинс, где прошел курс кройки и шитья мужской одежды, а уже через год представил свою первую коллекцию. Еще Антонио владеет расположенной недалеко от Мадрида винодельней Anta Banderas, где производят довольно демократичные по цене вина. Один из самых давних его бизнесов — одноименная марка духов, основанная в 1997 году. Актер признается, что ароматы всегда были для него не просто увлечением — они помогают вернуться в то беззаботное время, когда он был простым мальчишкой из Малаги. 

© AP Photo / David Ramos
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Лишь спустя двадцать лет после внезапного отъезда в Голливуд Бандерас помирился с Педро Альмодоваром. Снялся в его триллере “Кожа, в которой я живу”. В 2019 году вышла номинированная на два “Оскара” лента "Боль и слава", которая принесла актеру в Каннах приз за лучшую мужскую роль, — фактически очень искренняя автобиография испанского режиссера, главную роль в которой он мог доверить только старому другу. Когда Бандерас спросил, почему Альмодовар настаивает на его кандидатуре, тот бросил: "Ну, потому что ты знаешь меня 40 лет". 

Американский актер Антонио Бандерас, получивший премию Лучший актер за роль в фильме Боль и слава (Dolor y gloria), на церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
12 из 13

Лишь спустя двадцать лет после внезапного отъезда в Голливуд Бандерас помирился с Педро Альмодоваром. Снялся в его триллере “Кожа, в которой я живу”. В 2019 году вышла номинированная на два “Оскара” лента "Боль и слава", которая принесла актеру в Каннах приз за лучшую мужскую роль, — фактически очень искренняя автобиография испанского режиссера, главную роль в которой он мог доверить только старому другу. Когда Бандерас спросил, почему Альмодовар настаивает на его кандидатуре, тот бросил: "Ну, потому что ты знаешь меня 40 лет". 

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Двадцатый Век Фокс СНГ

Хотя сегодня актер разменял седьмой десяток, он полон творческих планов и идей и не теряет интерес к прекрасному полу — амплуа Дон-Жуана все-таки обязывает. О своих дамах сердца, экранных и настоящих, он как-то сказал: “Есть вещи, где недомолвки и намеки не к месту: например, неопределенность совсем ни к чему в прогнозе погоды. Однако с женщинами — другой случай. Загадка — ваше главное украшение“.

Кадр из фильма Руби Спаркс
13 из 13

Хотя сегодня актер разменял седьмой десяток, он полон творческих планов и идей и не теряет интерес к прекрасному полу — амплуа Дон-Жуана все-таки обязывает. О своих дамах сердца, экранных и настоящих, он как-то сказал: “Есть вещи, где недомолвки и намеки не к месту: например, неопределенность совсем ни к чему в прогнозе погоды. Однако с женщинами — другой случай. Загадка — ваше главное украшение“.

© Двадцатый Век Фокс СНГ
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Культурачто посмотретьМелани ГриффитКино и сериалыЗнаменитостиАнтонио БандерасзвездыКиноТом КрузМадонна ЧикконеПедро Альмодовар
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