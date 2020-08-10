Самый верный мачо. Антонио Бандерасу — 60

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Бандерас — не только актер, режиссер, продюсер и певец, но и успешный предприниматель. В 2015-м отучился в известном лондонском колледже дизайна Сент-Мартинс, где прошел курс кройки и шитья мужской одежды, а уже через год представил свою первую коллекцию. Еще Антонио владеет расположенной недалеко от Мадрида винодельней Anta Banderas, где производят довольно демократичные по цене вина. Один из самых давних его бизнесов — одноименная марка духов, основанная в 1997 году. Актер признается, что ароматы всегда были для него не просто увлечением — они помогают вернуться в то беззаботное время, когда он был простым мальчишкой из Малаги.