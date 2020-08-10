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В России заработал первый передвижной бассейн для детей
В Ростовской области заработал первый в России передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию".Он позволит обучить плаванию детей, живущих там, РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:49
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россия, хорошие новости, ростовская область

В России заработал первый передвижной бассейн для детей

08:00 10.08.2020 (обновлено: 10:49 10.08.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской областиПередвижной бассейновый комплекс "Мобильный Всеобуч по плаванию"
Передвижной бассейновый комплекс Мобильный Всеобуч по плаванию
© Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Ростовской области заработал первый в России передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию".Он позволит обучить плаванию детей, живущих там, где нет водоема или бассейна. О том, как появился такой проект, и о перспективах рассказал Игорь Викторович Горин, первый вице-президент Всероссийской федерации плавания, президент Федерации плавания Ростовской области.

"В мире каждый год тонет около 400 тысяч людей, из них 30 процентов — дети. В России процентное соотношение то же самое — десятки тысяч человек уходят из жизни. И если мы можем предотвратить трагедию, это надо сделать", — сказал он.

По словам Горина, одна из главных задач — научить ребенка плавать. Так как почти в ста процентах случаях человек, умеющий плавать, при угрозе утопления борется за свою жизнь. А если он не научен, то сразу впадает в шоковое состояние и глотает воду.
Но страна большая, и не везде можно, или даже целесообразно, строить бассейны — они требуют больших и постоянных вложений.
"Как это сделать в тех районах, где нет таких возможностей, — эта мысль не давала мне покоя", — признался Игорь Горин.
По его словам, все решил случай. На Сочинском форуме Игорь Викторович увидел на площадке автомобили с медицинским оборудованием: "Это невозможно установить в каждом поселке, но привезти можно. И тут у меня появилась мысль, почему мы не можем так же взять и привезти бассейн?"
Эту идею Игорь Горин озвучил в питерской компании, которая занимается разработкой и установкой различных бассейнов. Было решено сделать сборно-разборный комплекс.
© Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области

Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию"

Передвижной бассейновый комплекс Мобильный Всеобуч по плаванию
1 из 4

Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию"

© Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области
© Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области

Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию"

Передвижной бассейновый комплекс Мобильный Всеобуч по плаванию
2 из 4

Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию"

© Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области
© Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области

Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию"

Передвижной бассейновый комплекс Мобильный Всеобуч по плаванию
3 из 4

Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию"

© Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области
© Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области

Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию"

Передвижной бассейновый комплекс Мобильный Всеобуч по плаванию
4 из 4

Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию"

© Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области
1 из 4

Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию"

© Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области
2 из 4

Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию"

© Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области
3 из 4

Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию"

© Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области
4 из 4

Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию"

© Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области
"Была создана и запатентована конструкция без единого винта, шурупа и гвоздя — собирается по уникальной технологии", — рассказал глава Федерации плавания Ростовской области.
При этом учтены все требования СанПиНа — чистота, температурный режим, вентиляция, подгорев воды и воздуха или охлаждение и многое другое. В этом комплексе автоматически решаются все проблемы.
"Планируем доработать концепцию так, чтобы и зимой можно было пользоваться, так как пока раздевалки, душевые и путь до бассейна не оборудованы подогревом. Но это возможно технически, и мы отработаем эти вопросы", — заверил Игорь Горин.
Это надолго: как научить ребёнка плавать, не испортив ему жизнь?
21 июля, 11:00Это надолго
"Это надолго": как научить ребёнка плавать, не испортив ему жизнь?Если подойти к обучению неправильно, то вместо уверенного поведения на воде можно добиться обратного эффекта. В лучшем случае ― на всю жизнь отбить желание заходить в воду и плавать. В худшем ― привести к гибели ребёнка во время купания. Записали инструкцию: как, когда, где лучше учить детей плавать и что в этот момент должны делать взрослые.
Идею поддержал Фонд президентских грантов — на ее реализацию выделили 18,7 миллиона рублей, и еще 9,5 миллиона на проект дали партнеры, что позволило воплотить его в жизнь. Предполагается, что в каждом поселке бассейн должен стоять около трех-четырех месяцев. В день он сможет обеспечить занятия 100-120 детям. В целом в течение года плаванию научат от 900 до тысячи детей.
"Мы, конечно, хотели бы научить всех детей, но наши возможности не безграничны. Поэтому обучение могут пройти второклашки — у них как раз к этому времени прошел адаптационный период к нагрузкам, к школе и они готовы воспринимать информацию", — рассказал Игорь Горин.
Передвижной комплекс стоит в разы дешевле стационарного, удобен и практичен, технология позволяет на несколько месяцев установить бассейн в самом отдаленном уголке нашей страны.
"Как практик с большим стажем вижу будущее за таким объектами", — заключил Игорь Горин.
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