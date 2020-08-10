В России заработал первый передвижной бассейн для детей

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Ростовской области заработал первый в России передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию".Он позволит обучить плаванию детей, живущих там, где нет водоема или бассейна. О том, как появился такой проект, и о перспективах рассказал Игорь Викторович Горин, первый вице-президент Всероссийской федерации плавания, президент Федерации плавания Ростовской области.

"В мире каждый год тонет около 400 тысяч людей, из них 30 процентов — дети. В России процентное соотношение то же самое — десятки тысяч человек уходят из жизни. И если мы можем предотвратить трагедию, это надо сделать", — сказал он.

По словам Горина, одна из главных задач — научить ребенка плавать. Так как почти в ста процентах случаях человек, умеющий плавать, при угрозе утопления борется за свою жизнь. А если он не научен, то сразу впадает в шоковое состояние и глотает воду.

Но страна большая, и не везде можно, или даже целесообразно, строить бассейны — они требуют больших и постоянных вложений.

"Как это сделать в тех районах, где нет таких возможностей, — эта мысль не давала мне покоя", — признался Игорь Горин.

По его словам, все решил случай. На Сочинском форуме Игорь Викторович увидел на площадке автомобили с медицинским оборудованием: "Это невозможно установить в каждом поселке, но привезти можно. И тут у меня появилась мысль, почему мы не можем так же взять и привезти бассейн?"

Эту идею Игорь Горин озвучил в питерской компании, которая занимается разработкой и установкой различных бассейнов. Было решено сделать сборно-разборный комплекс.

© Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию" 1 из 4 Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию" © Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области © Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию" 2 из 4 Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию" © Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области © Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию" 3 из 4 Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию" © Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области © Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию" 4 из 4 Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию" © Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области 1 из 4 Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию" © Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области 2 из 4 Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию" © Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области 3 из 4 Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию" © Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области 4 из 4 Передвижной бассейновый комплекс "Мобильный всеобуч по плаванию" © Фото предоставлено пресс-службой Федерации плавания Ростовской области

"Была создана и запатентована конструкция без единого винта, шурупа и гвоздя — собирается по уникальной технологии", — рассказал глава Федерации плавания Ростовской области.

При этом учтены все требования СанПиНа — чистота, температурный режим, вентиляция, подгорев воды и воздуха или охлаждение и многое другое. В этом комплексе автоматически решаются все проблемы.

"Планируем доработать концепцию так, чтобы и зимой можно было пользоваться, так как пока раздевалки, душевые и путь до бассейна не оборудованы подогревом. Но это возможно технически, и мы отработаем эти вопросы", — заверил Игорь Горин.

Идею поддержал Фонд президентских грантов — на ее реализацию выделили 18,7 миллиона рублей, и еще 9,5 миллиона на проект дали партнеры, что позволило воплотить его в жизнь. Предполагается, что в каждом поселке бассейн должен стоять около трех-четырех месяцев. В день он сможет обеспечить занятия 100-120 детям. В целом в течение года плаванию научат от 900 до тысячи детей.

"Мы, конечно, хотели бы научить всех детей, но наши возможности не безграничны. Поэтому обучение могут пройти второклашки — у них как раз к этому времени прошел адаптационный период к нагрузкам, к школе и они готовы воспринимать информацию", — рассказал Игорь Горин.

Передвижной комплекс стоит в разы дешевле стационарного, удобен и практичен, технология позволяет на несколько месяцев установить бассейн в самом отдаленном уголке нашей страны.