Российские ученые создали "пожирателя" нефтепродуктов в сточных водах

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) создали специальный сорбент для очистки сточных вод. Как пояснили в пресс-службе вуза, новый сорбент основан на живых бактериях, обладает свойством биоокисления и способен "переварить" компоненты нефтепродуктов. Это исключает попадание стоков в природные водоемы. Результаты исследования опубликованы в Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) создали специальный сорбент для очистки сточных вод. Как пояснили в пресс-службе вуза, новый сорбент основан на живых бактериях, обладает свойством биоокисления и способен "переварить" компоненты нефтепродуктов. Это исключает попадание стоков в природные водоемы. Результаты исследования опубликованы в "IOP Conference Series: Materials Science and Engineering"

Как утверждают эксперты, на сегодняшний день технические системы очистки сточных вод многих промышленных предприятий, включая комплекс нефтеперерабатывающих предприятий, нуждаются в совершенствовании. Установленные на предприятиях нефтеловушки, призванные отделять и удерживать опасные загрязняющие вещества, работают в среднем на 30% от заявленной эффективности, многие токсиканты попадают в окружающую среду и наносят существенный экологический урон.

"Мы решили путем физико-химического анализа составить досье на нефтепродукты стоков различных предприятий и подобрать сорбенты, способные улавливать токсиканты, которые раньше не попадали в ловушки", — отметила доцент кафедры инженерных систем зданий и сооружений СФУ Ольга Дубровская.

Исследование проводилось на примере обмывочных вод теплосилового оборудования Красноярской ТЭЦ-2 (одна из крупнейших тепловых электростанций в Сибири). Ученые выделили основную группу загрязнителей (кремнийорганические масла) и разделили длинные полимерные цепочки на короткие фрагменты с помощью кавитационного воздействия, при котором сплошной поток жидкости разрывается пузырьками или полостями, заполненными паром.

Затем короткоцепочечные загрязнители были подвергнуты воздействию особого сорбента, содержащего нефтеокисляющие штаммовые культуры.

"Данные культуры – живые бактерии, способные "выедать" нефтепродукты. Бактерии помещаются в специальные поры в структуре сорбента, их легко иммобилизовать (погрузить в режим "спячки"), однако при поступлении "еды" в процессе абсорбции нефтепродуктов они активизируются и очищают стоковые воды от опасных примесей", — пояснила исследователь.

По ее словам, у сорбента есть аналоги (Unisorb-Bio, С-Верад), однако продукт, созданный учеными СФУ, имеет иную минерально-органическую основу. Новый биосорбент представляет собой небольшие гранулы, удобные в использовании в промышленных масштабах.