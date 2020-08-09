Российский сенатор отметил высокую активность избирателей в Бресте

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Голосование по выборам президента Голосование по выборам президента Белоруссии Бресте идет активно, но спокойно, сообщил РИА Новости член делегации Парламентского собрания в составе миссии наблюдателей от СНГ , сенатор Сергей Митин.

По его словам, за день он посетил пять участков в Бресте, собирается посетить еще два и наблюдать за закрытием участков.

"Великолепная организация, никаких волнений, напряжений каких-то... Очень по-доброму, по-хорошему идут люди", - поделился Митин впечатлениями.

По его наблюдениям, люди голосуют достаточно: первая "волна" была с утра, затем в 14-14.30 (совпадает с мск). Каких-либо жалоб от наблюдателей он также не получал.

"Наблюдатели тоже спокойные", - отметил Митин.

Он отметил также, что в Бресте на улицах нет никакого скопления милиционеров, обстановка спокойная. "Мы видели только по одному офицеру на участке", - рассказал он.