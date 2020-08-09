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Российский сенатор отметил высокую активность избирателей в Бресте
Голосование по выборам президента Белоруссии в Бресте идет активно, но спокойно, сообщил РИА Новости член делегации Парламентского собрания в составе миссии... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-10T13:47
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Российский сенатор отметил высокую активность избирателей в Бресте

17:40 09.08.2020 (обновлено: 13:47 10.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Голосование по выборам президента Белоруссии в Бресте идет активно, но спокойно, сообщил РИА Новости член делегации Парламентского собрания в составе миссии наблюдателей от СНГ, сенатор Сергей Митин.
По его словам, за день он посетил пять участков в Бресте, собирается посетить еще два и наблюдать за закрытием участков.
"Великолепная организация, никаких волнений, напряжений каких-то... Очень по-доброму, по-хорошему идут люди", - поделился Митин впечатлениями.
По его наблюдениям, люди голосуют достаточно: первая "волна" была с утра, затем в 14-14.30 (совпадает с мск). Каких-либо жалоб от наблюдателей он также не получал.
"Наблюдатели тоже спокойные", - отметил Митин.
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13:33Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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Он отметил также, что в Бресте на улицах нет никакого скопления милиционеров, обстановка спокойная. "Мы видели только по одному офицеру на участке", - рассказал он.
По данным ЦИК на 16.00, явка избирателей составила 73,4%.
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