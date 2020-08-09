https://ria.ru/20200809/1575588158.html
Российский сенатор отметил высокую активность избирателей в Бресте
Голосование по выборам президента Белоруссии в Бресте идет активно, но спокойно, сообщил РИА Новости член делегации Парламентского собрания в составе миссии... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T17:40
2020-08-10T13:47
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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белоруссия
МИНСК, 9 авг - РИА Новости.
Голосование по выборам президента Белоруссии
в Бресте
идет активно, но спокойно, сообщил РИА Новости член делегации Парламентского собрания в составе миссии наблюдателей от СНГ
, сенатор Сергей Митин.
По его словам, за день он посетил пять участков в Бресте, собирается посетить еще два и наблюдать за закрытием участков.
"Великолепная организация, никаких волнений, напряжений каких-то... Очень по-доброму, по-хорошему идут люди", - поделился Митин впечатлениями.
По его наблюдениям, люди голосуют достаточно: первая "волна" была с утра, затем в 14-14.30 (совпадает с мск). Каких-либо жалоб от наблюдателей он также не получал.
"Наблюдатели тоже спокойные", - отметил Митин.
Он отметил также, что в Бресте на улицах нет никакого скопления милиционеров, обстановка спокойная. "Мы видели только по одному офицеру на участке", - рассказал он.
По данным ЦИК на 16.00, явка избирателей составила 73,4%.