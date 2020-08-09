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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
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Милиция вытеснила протестующих с площади у стелы в Минске
Большой отряд ОМОНа вытеснил по проспекту Машерова несколько тысяч митингующих от стелы "Минск-город-герой" , передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-10T00:58
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575559792.html
https://ria.ru/20200809/1575565928.html
Позвольте! А где многотысячные митинги в поддержку победившего кандидата? Хитрозачёс на вранье далеко не уедет.
42
А их что, кто-то обещал? Люди просто проголосовали, и все. Это ваши мартышки все скачут по каждому поводу!
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25
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
ОМОН разгоняет протестующих в Минске
ОМОН разгоняет протестующих в Минске
2020-08-09T23:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
минск, белоруссия, в мире

Милиция вытеснила протестующих с площади у стелы в Минске

23:58 09.08.2020 (обновлено: 00:58 10.08.2020)
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Большой отряд ОМОНа вытеснил по проспекту Машерова несколько тысяч митингующих от стелы "Минск-город-герой" , передает корреспондент РИА Новости.
Выстроившись в шеренгу с щитами и дубинками, милиционеры оттеснили митингующих по мосту через реку Свислочь.
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Продвижению ОМОНа мешало большое количеств автомобилей, которые скопились на мосту из-за перекрытого движения.
Впереди цепочки милиционеров шли две машины водометов, которые время от времени обливали протестующих водой.
Водитель пассажирского автобуса преградил движение одному из водометов. Митингующие и автомобилисты встретили его действия аплодисментами и гудками.
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Сейчас толпа с моста двинулась по проспекту Машерова в другие города. Одновременно со стороны Октябрьской площади доносятся множественные разрывы светошумовых гранат.
Позже часть протестовавших у стелы переместилась в ближайший парк, ОМОН сейчас пытается их вытеснить.
Задержаний пока нет. К правоохранителям прибыло подкрепление, дежурит "скорая". Митингующие скандируют: "Милиция с народом".
Как сообщает Sputnik Беларусь, в ходе столкновений в столице есть пострадавшие, несколько человек доставлены в больницы.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Позвольте! А где многотысячные митинги в поддержку победившего кандидата? Хитрозачёс на вранье далеко не уедет.
10 августа, 00:02
Фёдор Сергеев
16100025
А их что, кто-то обещал? Люди просто проголосовали, и все. Это ваши мартышки все скачут по каждому поводу!
10 августа, 00:07
rralf4002
3110006
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