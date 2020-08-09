Милиция вытеснила протестующих с площади у стелы в Минске

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Большой отряд ОМОНа вытеснил по проспекту Машерова несколько тысяч митингующих от стелы "Минск-город-герой" , передает корреспондент РИА Новости.

Выстроившись в шеренгу с щитами и дубинками, милиционеры оттеснили митингующих по мосту через реку Свислочь.

Продвижению ОМОНа мешало большое количеств автомобилей, которые скопились на мосту из-за перекрытого движения.

Впереди цепочки милиционеров шли две машины водометов, которые время от времени обливали протестующих водой.

Водитель пассажирского автобуса преградил движение одному из водометов. Митингующие и автомобилисты встретили его действия аплодисментами и гудками.

Сейчас толпа с моста двинулась по проспекту Машерова в другие города. Одновременно со стороны Октябрьской площади доносятся множественные разрывы светошумовых гранат.

Позже часть протестовавших у стелы переместилась в ближайший парк, ОМОН сейчас пытается их вытеснить.

Задержаний пока нет. К правоохранителям прибыло подкрепление, дежурит "скорая". Митингующие скандируют: "Милиция с народом".

Как сообщает Sputnik Беларусь, в ходе столкновений в столице есть пострадавшие, несколько человек доставлены в больницы.