https://ria.ru/20200809/1575566158.html
Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске
Силовики начали применять водометы для разгона протестующих в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:55
2020-08-10T00:04
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575559792.html
Ли Тевезз
Соросята и укропитеки беснуются
193
Деда Паша
Окропят реев водичкой и те успокоятся..!
128
15
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Столкновения протестующих с силовиками в Минске
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
2020-08-09T23:55
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В центре Минска силовики тянут человека за руки по земле
В центре Минска человека тянут за руки по земле.
2020-08-09T23:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире