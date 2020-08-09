https://ria.ru/20200809/1575566121.html
К стеле в центре Минска прибывают "скорые" и пожарные машины
В сторону стелы "Минск - город-герой" в белорусской столице, где продолжаются стычки между правоохранителями и протестующими, по проспекту Машерова продолжают... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:52
2020-08-09T23:54
президентские выборы в белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575566062_17:0:582:318_1400x0_80_0_0_c00bfd4bd3b27eb28b3e7ae383144704.png
https://ria.ru/20200809/1575393405.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В центре Минска силовики тянут человека за руки по земле
В центре Минска человека тянут за руки по земле.
2020-08-09T23:52
true
PT0M20S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575566062_17:0:582:318_1400x0_80_0_0_c00bfd4bd3b27eb28b3e7ae383144704.png
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575566062_88:0:512:318_1400x0_80_0_0_d17f190b0953b53bd8ed8808a1f4fb7c.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575566062_141:0:459:318_1400x0_80_0_0_d6c7b3af0eaa9d3a8b41a620eeb75ed5.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире