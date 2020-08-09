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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575566121.html
К стеле в центре Минска прибывают "скорые" и пожарные машины
В сторону стелы "Минск - город-герой" в белорусской столице, где продолжаются стычки между правоохранителями и протестующими, по проспекту Машерова продолжают... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:54
президентские выборы в белоруссии
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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В центре Минска силовики тянут человека за руки по земле
В центре Минска человека тянут за руки по земле.
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РИА Новости
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60
белоруссия, в мире

К стеле в центре Минска прибывают "скорые" и пожарные машины

23:52 09.08.2020 (обновлено: 23:54 09.08.2020)
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. В сторону стелы "Минск - город-герой" в белорусской столице, где продолжаются стычки между правоохранителями и протестующими, по проспекту Машерова продолжают прибывают бригады "скорых", передает корреспондент РИА Новости.
Также проехали пожарная машина.
У стелы остаются несколько сотен сторонников оппозиции, милиция продолжает применяет против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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