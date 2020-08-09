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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575565988.html
В центре Минска несколько часов нет интернета
В центре Минска уже несколько часов нет интернета, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:45
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575544289_0:47:2585:1501_1400x0_80_0_0_b0026c531ab5da5b4c09fe1b3c031706.jpg
https://ria.ru/20200809/1575565928.html
Грамотно...
17
Правильно сделали. Нужно во всей стране отключить не только интернет, но и сотовую связь отключить... Поменьше идиотов выйдут на улицу...
16
4
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575544289_0:47:2585:1501_1400x0_80_0_0_b0026c531ab5da5b4c09fe1b3c031706.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В центре Минска несколько часов нет интернета

23:41 09.08.2020 (обновлено: 23:45 09.08.2020)
1671
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИнформационный предвыборный плакат к президентским выборам в Белоруссии
Информационный предвыборный плакат к президентским выборам в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Информационный предвыборный плакат к президентским выборам в Белоруссии
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. В центре Минска уже несколько часов нет интернета, передает Sputnik Беларусь.
"В центре Минска уже несколько часов нет интернета. Телефонная связь и смс пока доступны", - говорится в сообщении агентства.
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
Вчера, 23:40Президентские выборы в Белоруссии
В Минске протестующие начали возводить баррикады
Как передает корреспондент РИА Новости, интернет в центре Минска работает с перебоями. Весь день воскресенья мобильный интернет работал нестабильно, а к вечеру полностью отключился. Некоторые точки доступа wi-fi продолжают функционировать, но через них работают только мессенджеры, доступ к почтовым сервисам и сайтам блокируется, как и передача медиафайлов.
В центре Минска не переставая сигналят автомобилисты. Группы протестующих ходят по улицам и скандируют "позор".
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
168132911
Обсудить 4
Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Грамотно...
9 августа, 23:43
rralf4002
901124
Правильно сделали. Нужно во всей стране отключить не только интернет, но и сотовую связь отключить... Поменьше идиотов выйдут на улицу...
9 августа, 23:51
Aaz1970
900034
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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