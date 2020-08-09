В центре Минска несколько часов нет интернета

"В центре Минска уже несколько часов нет интернета. Телефонная связь и смс пока доступны", - говорится в сообщении агентства.

Как передает корреспондент РИА Новости, интернет в центре Минска работает с перебоями. Весь день воскресенья мобильный интернет работал нестабильно, а к вечеру полностью отключился. Некоторые точки доступа wi-fi продолжают функционировать, но через них работают только мессенджеры, доступ к почтовым сервисам и сайтам блокируется, как и передача медиафайлов.