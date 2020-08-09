В центре Минска несколько часов нет интернета

МИНСК, 9 авг - РИА Новости. В центре Минска уже несколько часов нет интернета, передает Sputnik Беларусь.
"В центре Минска уже несколько часов нет интернета. Телефонная связь и смс пока доступны", - говорится в сообщении агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости, интернет в центре Минска работает с перебоями. Весь день воскресенья мобильный интернет работал нестабильно, а к вечеру полностью отключился. Некоторые точки доступа wi-fi продолжают функционировать, но через них работают только мессенджеры, доступ к почтовым сервисам и сайтам блокируется, как и передача медиафайлов.
В центре Минска не переставая сигналят автомобилисты. Группы протестующих ходят по улицам и скандируют "позор".
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>