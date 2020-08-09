https://ria.ru/20200809/1575565928.html
В Минске протестующие начали возводить баррикады
Протестующие в центре Минска начали сооружать баррикады из мусорных баков, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:40
2020-08-10T00:44
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575559792.html
Виртуальный деструктор
Желаю белорусской милиции поскорее разогнать этот управляемый западом "майдан"
304
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
"Автозак на большой скорости намеренно въехал в толпу у метро Немига в Минске. Одного человека без сознания забрали в реанимацию. Другой лежит на земле, у него торчит кость из ноги. Людей, пытавшихся помочь раненым, забрасывали светошумовыми гранатами. Толпа кричит «Убийцы!»
208
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Столкновения протестующих с силовиками в Минске
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
2020-08-09T23:40
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В центре Минска силовики тянут человека за руки по земле
В центре Минска человека тянут за руки по земле.
2020-08-09T23:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Протестующие в центре Минска начали сооружать баррикады из мусорных баков, сообщил Sputnik Беларусь
.
"Около стелы "Минск — город-герой" митингующие становятся на колени перед правоохранителями и просят прекратить насилие", — отмечается в сообщении агентства.
По словам журналистов, участники акции протеста заметили у силовиков помповые ружья. К стеле прибывают кареты скорой помощи, оттуда поднимается облако дыма.
В центре Минска, передает Sputnik, уже несколько часов нет интернета. Группы протестующих ходят по улицам и скандируют "Позор".
На площади Победы по-прежнему проходят стычки между митингующими и милицией. Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков.
Ранее также сообщалось, что среди протестующих есть раненые, они в крови. В милиции заявили, что не располагают данными о пострадавших на несанкционированных акциях.
По результатам экзит-поллов на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко, который набирает 79,7 процента голосов. Также, как сообщили в Центризбиркоме, действующий глава государства побеждает по предварительным результатам подсчета голосов на закрытых участках. При этом соратники Тихановской утверждают, что по результатам альтернативного подсчета голосов она получила более 80 процентов.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>