В Минске протестующие начали возводить баррикады

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Протестующие в центре Минска начали сооружать баррикады из мусорных баков, сообщил Протестующие в центре Минска начали сооружать баррикады из мусорных баков, сообщил Sputnik Беларусь

"Около стелы "Минск — город-герой" митингующие становятся на колени перед правоохранителями и просят прекратить насилие", — отмечается в сообщении агентства.

Минск сейчас. ОМОН начал применять светошумовые гранаты. На улице – до 5 тысяч человек. Видео: @vottaktv / https://t.co/G154dyBYSe pic.twitter.com/IHpFAd6fmu — Вот Так TV (@vottak_tv) August 9, 2020

По словам журналистов, участники акции протеста заметили у силовиков помповые ружья. К стеле прибывают кареты скорой помощи, оттуда поднимается облако дыма.

В центре Минска, передает Sputnik, уже несколько часов нет интернета. Группы протестующих ходят по улицам и скандируют "Позор".

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На площади Победы по-прежнему проходят стычки между митингующими и милицией. Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков.

Ранее также сообщалось, что среди протестующих есть раненые, они в крови. В милиции заявили, что не располагают данными о пострадавших на несанкционированных акциях.

По результатам экзит-поллов на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко, который набирает 79,7 процента голосов. Также, как сообщили в Центризбиркоме, действующий глава государства побеждает по предварительным результатам подсчета голосов на закрытых участках. При этом соратники Тихановской утверждают, что по результатам альтернативного подсчета голосов она получила более 80 процентов.