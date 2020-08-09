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Со стороны стелы в центре Минска поднимается облако серого дыма
Со стороны стелы "Минск - город-герой" поднимается облако серого дыма, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:38
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