https://ria.ru/20200809/1575565477.html
К месту разгона протестующих в центре Минска проехали три скорых
Три автомобиля скорой помощи проследовали к месту разгона протестующих у стелы в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:25
2020-08-09T23:25
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире