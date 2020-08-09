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Президентские выборы в Белоруссии
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К месту разгона протестующих в центре Минска проехали три скорых
Три автомобиля скорой помощи проследовали к месту разгона протестующих у стелы в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:25
президентские выборы в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
минск, белоруссия, в мире

К месту разгона протестующих в центре Минска проехали три скорых

23:25 09.08.2020
1060
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Три автомобиля скорой помощи проследовали к месту разгона протестующих у стелы в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Милиция продолжает разгонять протестующих, применяя светошумовые гранаты. Идут задержания.
В районе стелы находятся несколько сотен оппозиционеров, большие группы их сторонников наблюдать за происходящим с разных концов площади перед стелой.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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