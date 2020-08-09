Цепкало назвал результаты выборов "плевком в лицо народу"

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил о фальсификациях на выборах, отметив, что цифры не коррелируются с реальностью.
Ранее Валерий Цепкало выехал из страны вместе с двумя сыновьями из опасения быть задержанным.
"Народ почувствовал, что ему плюнули в лицо, что полностью его волеизъявление выбросили, грубо говоря, в мусорный ящик, и называют цифры, которые вообще никак не коррелируются с действительностью. Если бы речь шла о фальсификации на 10-20 процентов, то мы как бы к этому уже привыкли, но речь идет о фальсификации на 70 процентов. Все прекрасно понимают, что эти цифры нарисованы", - сказал он.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>