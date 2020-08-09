Цепкало назвал результаты выборов "плевком в лицо народу"

"Народ почувствовал, что ему плюнули в лицо, что полностью его волеизъявление выбросили, грубо говоря, в мусорный ящик, и называют цифры, которые вообще никак не коррелируются с действительностью. Если бы речь шла о фальсификации на 10-20 процентов, то мы как бы к этому уже привыкли, но речь идет о фальсификации на 70 процентов. Все прекрасно понимают, что эти цифры нарисованы", - сказал он.