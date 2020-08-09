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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575565309.html
Цепкало назвал условие своего возвращения в Минск
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что если протесты в стране продолжатся, то он вернется в Минск. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:32
президентские выборы в белоруссии
валерий цепкало
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий цепкало, минск, белоруссия, в мире

Цепкало назвал условие своего возвращения в Минск

23:21 09.08.2020 (обновлено: 23:32 09.08.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоКандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что если протесты в стране продолжатся, то он вернется в Минск.
Ранее Цепкало выехал из Белоруссии вместе с двумя сыновьями из опасения быть задержанным.
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
Вчера, 22:04Президентские выборы в Белоруссии
"Вы хотели мордобоя?" Как прошли выборы президента Белоруссии
"Да, я вернусь. Я через Киев вернусь, через российскую границу вернусь в Беларусь", - сказал он в эфире телеканала "Дождь".
На вопрос, не будет ли он бояться ареста в случае своего приезда в страну, Цепкало отметил, что если будет очень много людей, то он будет чувствовать себя "под защитой людей".
Президентские выборы проходили в Белоруссии 9 августа. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Алексадра Лукашенко и безработную Светлану Тихановскую. Ранее Тихановская объединилась со штабами Виктора Бабарико и Цепкало для последующего проведения честных выборов в стране. Лицами этой кампании, помимо самой Тихановской, являются представитель штаба Цепкало его жена Вероника, а также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Президентские выборы в БелоруссииВалерий ЦепкалоМинскБелоруссияВ мире
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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