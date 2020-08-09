Цепкало назвал условие своего возвращения в Минск

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что если протесты в стране продолжатся, то он вернется в Минск.
Ранее Цепкало выехал из Белоруссии вместе с двумя сыновьями из опасения быть задержанным.
"Да, я вернусь. Я через Киев вернусь, через российскую границу вернусь в Беларусь", - сказал он в эфире телеканала "Дождь".
На вопрос, не будет ли он бояться ареста в случае своего приезда в страну, Цепкало отметил, что если будет очень много людей, то он будет чувствовать себя "под защитой людей".
Президентские выборы проходили в Белоруссии 9 августа. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Алексадра Лукашенко и безработную Светлану Тихановскую. Ранее Тихановская объединилась со штабами Виктора Бабарико и Цепкало для последующего проведения честных выборов в стране. Лицами этой кампании, помимо самой Тихановской, являются представитель штаба Цепкало его жена Вероника, а также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
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