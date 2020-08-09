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Тихановская намерена обжаловать результаты выборов
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская будет подавать жалобы, в том числе в ЦИК и суды, в связи с итогами выборов в стране, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:12
2020-08-09T23:51
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, белоруссия, в мире
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
будет подавать жалобы, в том числе в ЦИК и суды, в связи с итогами выборов в стране, сообщила РИА Новости супруга экс-претендента на пост главы Белоруссии Валерия Цепкало
Вероника.
"Сейчас мы ждем результаты голосования. Дальше будем смотреть. Если результаты голосования не удовлетворят нас, то Светлана будет подавать жалобу в ЦИК, во все органы. Мы должны пройти все инстанции у нас, в Белоруссии. А дальше будем смотреть",- сказала Цепкало.
"Пока план такой, что ждем результатов. А потом уже будем опротестовывать",- пояснила супруга Цепало.
При этом она добавила, что сам Валерий Цепкало собирается подавать жалобы в международные суды в связи с отказом ему в регистрации на выборах.
"Мой супруг сейчас будет апеллировать в международные суды, потому что у него 50% подписей, скажем так, сфальсифицировали. Мы уже прошли верховный суд, и после этого можно уже обращаться в международные суды",- сказала Цепкало.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко
набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>