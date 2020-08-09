https://ria.ru/20200809/1575564964.html
В районе стелы в центре Минска слышны громкие хлопки
В центре Минска слышны хлопки, видны вспышки, в районе стелы "Минск - город герой" поднялось облако серого дыма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:11
2020-08-10T01:48
минск
президентские выборы в белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575559792.html
Von Stirliz
О! Растерзали диктатора! Поплясали вместе с Хиллари над его телом. Теперь демократии у вас, ешьте, хоть повылазьте. Аж два правительства и оба с танками друг на друга прут годами. А вы, европейцы, которые подзуживали? Как вам беженцы? Класс, да? Скоро сами беженцами станете, в Россию побежите!
125
Von Stirliz
А чем вам Каддафи плох был? Вы ливийцев-то спросили бы! При нем была одна из богатейших стран БВ, с невероятной социалкой, а что стало БЕЗ НЕГО? ВЫ хоть когда научитесь думать на ДВА шага вперед. Кого ставим вместо батьки, ФИО, платформу? Может, этобудут олигархи,которые всё у вас разворуют и продадут вместе с вами? Не рассматриваете такой вариант?
21
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минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Столкновения у стелы "Минск – город-герой"
Столкновения у стелы "Минск – город-герой"
2020-08-09T23:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире