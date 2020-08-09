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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575564964.html
В районе стелы в центре Минска слышны громкие хлопки
В центре Минска слышны хлопки, видны вспышки, в районе стелы "Минск - город герой" поднялось облако серого дыма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-10T01:48
минск
президентские выборы в белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575559792.html
О! Растерзали диктатора! Поплясали вместе с Хиллари над его телом. Теперь демократии у вас, ешьте, хоть повылазьте. Аж два правительства и оба с танками друг на друга прут годами. А вы, европейцы, которые подзуживали? Как вам беженцы? Класс, да? Скоро сами беженцами станете, в Россию побежите!
125
А чем вам Каддафи плох был? Вы ливийцев-то спросили бы! При нем была одна из богатейших стран БВ, с невероятной социалкой, а что стало БЕЗ НЕГО? ВЫ хоть когда научитесь думать на ДВА шага вперед. Кого ставим вместо батьки, ФИО, платформу? Может, этобудут олигархи,которые всё у вас разворуют и продадут вместе с вами? Не рассматриваете такой вариант?
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Столкновения у стелы "Минск – город-герой"
Столкновения у стелы "Минск – город-герой"
2020-08-09T23:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
минск, белоруссия, в мире

В районе стелы в центре Минска слышны громкие хлопки

23:11 09.08.2020 (обновлено: 01:48 10.08.2020)
12329
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. В центре Минска слышны хлопки, видны вспышки, в районе стелы "Минск - город герой" поднялось облако серого дыма, передает корреспондент РИА Новости.
В районе гостиницы "Беларусь" были слышны хлопки, они раздавались со стороны стелы "Минск - город герой" и повторяются с некоторой периодичностью. Иногда заметно поднимающееся облако серого дыма.
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
Вчера, 22:04Президентские выборы в Белоруссии
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В последний час хлопки и яркие вспышки повторились не меньше десяти раз.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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19661913922
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Президентские выборы в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
О! Растерзали диктатора! Поплясали вместе с Хиллари над его телом. Теперь демократии у вас, ешьте, хоть повылазьте. Аж два правительства и оба с танками друг на друга прут годами. А вы, европейцы, которые подзуживали? Как вам беженцы? Класс, да? Скоро сами беженцами станете, в Россию побежите!
9 августа, 23:24
Von Stirliz
107008010
А чем вам Каддафи плох был? Вы ливийцев-то спросили бы! При нем была одна из богатейших стран БВ, с невероятной социалкой, а что стало БЕЗ НЕГО? ВЫ хоть когда научитесь думать на ДВА шага вперед. Кого ставим вместо батьки, ФИО, платформу? Может, этобудут олигархи,которые всё у вас разворуют и продадут вместе с вами? Не рассматриваете такой вариант?
9 августа, 23:19
Von Stirliz
1900002
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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