В Госдуме призвали белорусов не поддаваться на провокации

"Данные экзитполов подтверждают победу Александра Лукашенко. А это, напомню, срез прямых опросов с избирательных участков. Однако, мы видим, что ситуация в Белоруссии сильно раскачена и накалена до предела. Оппозиция готова выводить людей на улицу, даже не дожидаясь подведениям официальных итогов выборов. В настоящее время всем сторонам вне зависимости от результатов голосования необходимо оставаться в правовом поле, не допускать и не поддаваться на провокации. Кровавый майдан по украинскому сценарию ведет только к деструктиву", - сказал Слуцкий журналистам.