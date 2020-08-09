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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575564932.html
В Госдуме призвали белорусов не поддаваться на провокации
Всем сторонам вне зависимости от результатов голосования на президентских выборах в Белоруссии необходимо не поддаваться на провокации, "майдан" по украинскому... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:20
президентские выборы в белоруссии
россия
леонид слуцкий
госдума рф
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/154947/75/1549477533_0:0:3165:1781_1400x0_80_0_0_51928c36194673395ad344be28a39265.jpg
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РИА Новости
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60
россия, леонид слуцкий, госдума рф, белоруссия, в мире

В Госдуме призвали белорусов не поддаваться на провокации

23:11 09.08.2020 (обновлено: 23:20 09.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Всем сторонам вне зависимости от результатов голосования на президентских выборах в Белоруссии необходимо не поддаваться на провокации, "майдан" по украинскому сценарию ведет только к деструктиву, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Данные экзитполов подтверждают победу Александра Лукашенко. А это, напомню, срез прямых опросов с избирательных участков. Однако, мы видим, что ситуация в Белоруссии сильно раскачена и накалена до предела. Оппозиция готова выводить людей на улицу, даже не дожидаясь подведениям официальных итогов выборов. В настоящее время всем сторонам вне зависимости от результатов голосования необходимо оставаться в правовом поле, не допускать и не поддаваться на провокации. Кровавый майдан по украинскому сценарию ведет только к деструктиву", - сказал Слуцкий журналистам.
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
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О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииРоссияЛеонид СлуцкийГосдума РФБелоруссияВ мире
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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