В Госдуме призвали белорусов не поддаваться на провокации

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Всем сторонам вне зависимости от результатов голосования на президентских выборах в Белоруссии необходимо не поддаваться на провокации, "майдан" по украинскому сценарию ведет только к деструктиву, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Данные экзитполов подтверждают победу Александра Лукашенко. А это, напомню, срез прямых опросов с избирательных участков. Однако, мы видим, что ситуация в Белоруссии сильно раскачена и накалена до предела. Оппозиция готова выводить людей на улицу, даже не дожидаясь подведениям официальных итогов выборов. В настоящее время всем сторонам вне зависимости от результатов голосования необходимо оставаться в правовом поле, не допускать и не поддаваться на провокации. Кровавый майдан по украинскому сценарию ведет только к деструктиву", - сказал Слуцкий журналистам.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
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